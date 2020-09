Maria Lota Kaul jõudis ITF-i turniiril teise ringi

20-aastane Kaul (ITF 701.) alistas teisipäeval avaringis 16-aastase kohaliku mängija Raquel Gonzalez Vilari kaks tundi ja 35 minutit kestnud matsis 6:3, 3:6, 7:5.

Kaul lõi kaks serviässa, mõlemad neiud tegid kaheksa topeltviga. 16-st murdepallist realiseeris Kaul täpselt pooled, Gonzales kasutas üheksast murdevõimalusest seitse.

Kaul teeb Melillas kaasa ka paarismängus, kus peab täna koos rumeenlanna Simona Ogescuga veerandfinaalmatši kohaliku paari vastu. Kauli üksikmängu teise ringi kohtumist tänases ajakavas pole.

Oma teise ringi vastast ootab Kaul matšist hispaanlannade Meritxell Boix Molla ja Almudena Saunz-Llaneza Fernandezi (WTA 728., ITF 149.) vahel. Selles kohtumises on selge favoriit Fernandez, kellel on turniiril kuues asetus. Molla on 16-aastane tennisist, kellel ITF-i edetabelikoht puudub. Fernandez on 29-aastane.