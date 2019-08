Maratonpäevaks valmistuv Kontaveit: niimoodi ei taha kunagi võita, aga hea, et kiirelt puhkama sain

"Eks kunagi ei taha võita nii, et vastane annab loobumise, aga igal juhul on hea meel edasi liikuda. Kindlasti on mulle hea, et päev sai vara läbi ja saab puhkama. Homne tuleb igal juhul raske ja pikk päev, sest paarismäng kah otsa," rääkis eestlanna Õhtulehele.

Neljapäeval kohtub Kontaveit naisüksikmängu kaheksandikfinaalis maailma kolmanda reketi Karolina Pliškovaga (Tšehhi), paarismängu teises ringis ootab Kontaveiti ja Timea Babosit (Ungari) ees Horvaatia-Hispaania duo Darija Jurak - Maria Jose Martinez Sanchez.

Esialgse ajakava järgi peetakse paarismäng Eesti aja järgi kell 18. Millal toimub matš Pliškovaga, pole veel teada.

