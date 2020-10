Maratonmängu võitnud Anett Kontaveit: olin väljalangemisele väga lähedal, aga ma ei andnud alla

Kontaveit oli suurema osa mängust tagaajaja rollis. Avaseti kaotas ta 4:6, otsustavas kolmandas setis jäi ta maha 2:5. Sellest suutis eestlanna välja tulla, kuid ka kiires lõppmängus oli vastasel kasutada kaks matšpalli. Ka need suutis Kontaveit ära päästa ning lõpuks ise kiire lõppmängu 8:6 võita.

"Ma olin väga lähedal väljalangemisele. Püüdsin olla mängus sees kogu aeg. Püüdsin olla agressiivne ja niimoodi edasi jätkata. Pidin löökidesse rohkem jõudu panema," rääkis maailma 22. reket mängujärgsel pressikonverentsil ajakirjanikele.

"Kindlasti annab see enesekindlust juurde. Siit saab häid ja positiivseid emotsioone kaasa võtta edasisteks mängudeks," lisas Kontaveit raskest seisust välja tulemise kohta.

Mängu ajal näitasid nii Kontaveit kui Aleksandrova kõikuvat taset. Kohati mängis paremini üks, siis teine. Kuidas õnnestus otsustavatel hetkedel taset tõsta? "Arvan, et see tuli rohkem adrenaliini ja instinkti pealt. Eriti kolmandas setis, kus olin tulemuse mõttes nii suurelt maas, siis püüdsin olla mängus sees ja väga oluline oli, et ma alla ei annaks. Vastasele ei tohtinud midagi kinkida. Pidin olema väga agressiivne ja usun, et vahel tasuvad riskid ära."

"Ma ei oska nii täpselt öelda, et millest see tulenes," kommenteeris Kontaveit taseme kõikumist kohtumise ajal. "Teises setis hakkasin mina paremini servima ja mängima. Kolmandas jällegi tema. Võib-olla ei ole seda vaimset teravust enam võrreldes sellega, kui augustis mängimist alustasin. Pea reageerib natukene aeglasemalt."

"Ma proovisin mitte mõelda sellele. Kogu mäng oli tasavägine, iga punkt luges," lisas Kontaveit matšpallide pästmise kohta. "Proovisin olla mängus sees ja mängida nii hästi kui võimalik."

French Openi ajal segas Kontaveiti õlavigastus. Eestlanna tunnistas, et seejärel ei mänginud ta 10 päeva üldse tennist. "Selle ajaga läks kindlasti olukord paremaks. Füsioterapeut aitas kõvasti kaasa. Nüüd viimased 5-6 päeva ma pole enam tundnud seda."

Karjääri parimaks tagasitulekuks Kontaveit tänast mängu siiski ei pea. "Arvan, et veerandfinaal Miami turniiril (Kontaveit oli 2019. aasta Miami Openi veerandfinaalis Su-Wei Hseihi vastu otsustavas setis 0:4 maas, kuid suutis siiski selle 7:5 võita - K.R.) oli kõige parem. Kindlasti on tänane napilt teisel kohal."