Maailma kuues reket andis lootust, et teda võib veebruaris Tallinnas näha

Svitolina olukord on võrreldav Kaia Kanepi omaga. Kanepi ja Eesti tenniseliidu suusad läksid risti 2018. aastal, kui Kanepi küsis Fed Cupil mängimise eest väidetavalt 100 000 eurot. Svitolina ei olnud samuti nõus tänavu koondist rahalistel põhjustel esindama. Küll aga tahab ta pääseda 2020. aasta Tokyo olümpiale, mille jaoks tuleb tal veel ühel Fed Cupi matšil mängida.

Ukraina tenniseliidu presidendi Jevgeni Zukini sõnul oli neil kõigi mängijatega juba finantsküsimustes kokkulepe saavutatud, kui Svitolina äkitselt kaks ja pool korda suuremat tasu nõudma hakkas.

"Jah, ma plaanin mängida Tokyos ja olukord on selline, et ma pean koondise eest veel ühel matšil osalema. Aga kui Ukraina alaliit ei vaja mu abi, siis on ka teisi variante olümpiaturniirile pääsemiseks, kuna ma olen ikkagi tippmängija," arvas ta.

"Ma olen alati valmis koondise eest mängijma, kui mu füüsis seda lubab, aga terviseprobleemide tõttu on seda vahel raske teha. Alagrupis tuleb pidada palju mänge ning ma ei arva, et mul oleks õige tulla lihtsalt pingile istuma. Ma ei mõista, miks neil on vaja mind kui tippmängijat rünnata pärast kõiki neid aastaid, mil ma olen Ukrainat esindanud."

Järgmine võimalus Svitolinal Fed Cupil mängida avaneb veebruaris Tallinnas. Pole aga kindel, et Ukraina just Eestiga madistada saab, sest seitse Tallinki tennisekeskuses mängivat koondist jagatakse kahte alagruppi. Lisaks Ukrainale on siia tulemas veel Itaalia, Horvaatia, Austria, Bulgaaria ja Kreeka koondised.

Svitolina tegi olümpiadebüüdi 2016. aastal Rio de Janeiros, lükates kolmandas ringis konkurentsist Serena Williamsi. Veerandfinaalis kaotas ta tšehhitar Petra Kvitovale.

Pärast olümpiat on ta mänginud kahel Fed Cupi matšil, kuid olümpiale pääsemiseks tuleb ühe olümpiatsükli jooksul mängida kaasa kolmel Fed Cupil.