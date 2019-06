Maailma esireket loobus Eastbourne'i turniirist, Kontaveidi paarismäng jäi vihma tõttu pooleli

"See on vigastus, millega ma olen pidanud toime tulema alates 16. eluaastast," rääkis Barty. "Koormuse tõusuga tuleb see esile. See on luu väsimusmurd ning ma pean sellel järgmised paar päeva hoolikalt silma peal hoidma. Me teame, kuidas sellega toime tulla, aga on vaja sellega kohe tegelema hakata."

Maailma 14. reket, 28-aastane taanlanna Caroline Wozniacki alistas täna avaringis belglanna Kirsten Flipkensi 6:3, 6:4, kohtudes järgmisena sakslanna Andrea Petkiviciga.

Eastbourne'i turniirilt võttis end maha ka Birminghami finalist Julia Görges (haigus) ning Läti esinumber, maailma 12. reket Anastassija Sevastova (parem reielihas).

Anett Kontaveit oli täna koos venelanna Darja Kasatkinaga väljakul paarismängus. Avaseti kaotasid nad Venemaa-USA paarile Vera Zvonareva - Raquel Atawo 2:6. Teine sett jäi Kontaveidi ja Kasatkina 6:5 eduseisus vihma tõttu pooleli. Atawo ja Zvonareva hakkavad homme servima ning võivad seti viia kiiresse lõppmängu.

Homme peaks Kontaveit pidama ka üksikmängu teise ringi kohtumise. 25-aastase sakslanna Anna-Lena Freidsamiga (WTA 358.).

Kontaveidi ja Friedsami matši võitja läheb kolmandas ringis ehk kaheksandikfinaalis kokku kas Julia Putintseva (WTA 39., Kasahstan) või Kiki Bertensiga (WTA 4., Holland).

Homset ajakava pole veel avaldatud.