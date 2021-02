KUULA | Toomas Kuum "Matšpallis": teise ja kolmanda ešeloni mehi eristab suurest kolmikust mentaalne pool

Maailma esireketist Novak Djokovicist sai 18-kordne suure slämmi turniirivõitja ja üheksakordne Australian Openi tšempion, kui serblane alistas 7:5, 6:2, 6:2 neljanda asetusega venelase Daniil Medvedevi.

Kolmanda paigutusega jaapanlanna Naomi Osaka tuli neljandat korda slämmivõitjaks (teist korda Austraalias, kui alistas 6:4, 6:3 22. asetusega ameeriklanna Jennifer Brady, kes tõusis täna maailma edetabelis 13. kohale.

Anett Kontaveidi ja Kaia Kanepi teekond Australian Openil lõppes kolmandas ringis kaotustega Shelby Rogersile ja Donna Vekicile. Kuidas hinnata meie naiste saavutust ning mille poolest Djokovic ja Osaka hetkel teistest üle on?

"Pikalt on oodatud, et teise ešeloni mehed võtaksid suure kolmiku üle kontrolli, kuid ka nemad peavad juba selja taha vaatama, sest võibolla neile ei antagi võimalust," arutles Kuum Djokovici, Rafael Nadali ja Roger Federeri selja taga toimuvat.

"Põhiline teema - ja seda oli ka Medvedevi ja Djokovici mängus näha - on teisel ja kolmandal ešelonil mentaalne pool. Sa lähed platsile, kus on vastas vana kala, kes on kõik need olukorrad läbi elanud ja tajub, kuidas mingis situatsioonis mängida. Nad kaotavad teinekord pea. See on üks olulisemaid momente - kui nad suudaksid olulisel hetkel selle hea servi võtta või olla natuke kannatlikumad, oma mängu taktikaliselt rohkem varieerida... Kui nad seda suutma hakkavad, siis läheb väga põnevaks."

"Kui veel see aasta võib minna vanaviisi, siis ma arvan, et hiljemalt järgmisest aastast võib tekkida sama olukord, mis on olnud mitu aastat naiste tennises."

Head kuulamist!



Kõik Delfi Tasku podcastid on kuulatavad ka Soundcloudis, Google Podcasts'is, Apple Podcasts'is, iTunesis, Spotify's ja teistes taskuhäälingu rakendustes. "Matšpalli" meiliaadress on tennis@delfi.ee.