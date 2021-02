KUULA | Podcast "Matšpall": Spordimetseenlus ja Australian Openi eelvaade. Puurist välja lastud lõvid ja äärmuslikud koroonareeglid

Järjekorras 45. "Matšpalli" saate külalisteks olid Eesti tenniseliidu peasekretär Allar Hint ja tenniseekspert Alo Ojassalu, saatejuhid on Gunnar Leheste ja Riho Kallus.

Kahjuks ei saa tennise puhul üle ega ümber ka Toomas Annuse ja "Pealtnägija" saate tülist, mis tipnes Annuse ja Merko teatega Eesti võistlusspordi toetamise lõpetamise kohta. Kuidas mõjutab see otsus Eesti tennist ning kuidas oleks saanud seda olukorda vältida?

Kaia Kanepi ja Anett Kontaveit, kes läbisid Austraaliasse saabudes väga erinevad karantiiniperioodid, on oma fänne rõõmustanud kokku nelja ilusa mängu ja võiduga. Mida järeldada Kanepi mängudest Astra Sharma, Arina Sabalenka ja Darja Kasatkina vastu ning mida näitas Kontaveidi matš Christina McHale'i üle?

Kes võidavad Australian Openi mees- ja naisüksikmängu tiitlid? Kas naistest üldse keegi mõnda favoriiti julgeb pakkuda? Kui suureks peetakse Eesti naiste võimalusi esmaspäeval algaval slämmiturniiril triumfeerida?

Rõhutame, et kõik Austraaliaga seonduvad teemad on kokku võetud 4. veebruari kella 12.00 seisuga. Elame paraku ajal, kus spordis ja elus üldse tuleb võtta päev ja isegi tund korraga, mistõttu pole 100% kindel, et Austraalia lahtised üldse toimuda saavad. Loodetavasti on meil ka järgmine kord põhjust rääkida võistlustest, mitte nende ära jäämisest.

Saadet on võimalik kuulata ka Soundcloudist, Apple'i ja Google'i podcastide rakendustest, Spotifyst, iTunesist ja mujalt. "Matšpalli" podcasti meiliaadress on tennis@delfi.ee.

Head kuulamist!