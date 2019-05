KUULA | Podcast "Matšpall": kas Kontaveidi viimased mängud annavad põhjust häirekella lüüa? Stuudios treener Märten Tamla, telefonitoru otsas veel kaks eksperti

Saatejuht Gunnar Leheste stuudiokülaliseks on seekord Kontaveidi (2011-2012) ja Kaia Kanepi (2013-2014) ekstreener Märten Tamla, kes on Eesti tenniseliidus peatreeneri ametis ning juhendab igapäevaselt valitsevat Eesti täiskasvanute meistrit, 17-aastast Katriin Saart. Viimasel on seljataga pikk vigastuspaus, mille ta lõpetas alles eelmise nädalal mängudega ITF-i turniiril Kreekas Heraklionis (võit kvalifikatsioonis, kaotus põhiturniiri avaringis).

Telefonisilla vahendusel said saates sõna ka "Matšpalli" kaassaatejuht, hetkel olude sunnil Saaremaal viibiv Riho Kallus ning Delfi TV kommentaator Michel Lehtmets, kes valmistus salvestuse hetkel parasjagu Tatari tänava stuudios Rooma turniiri finaaliks Johanna Konta ja Karolina Pliškova vahel.

Saate lõpuosas rääkis Märten Tamla tipptennisistide treenerivahetustest ja -otsingutest. Kuidas treenerid mängijatele lähenevad? Kes on olulised vahelülid? Ühtlasi avaldas Tamla, milliseid pakkumisi talle pärast Kanepiga koostöö lõppemist rahvusvahelises tennises veel tehtud on.

Head kuulamist! Järgmine saade valmib juba French Openi esimestel päevadel Pariisist kohapealt!