KUULA | Podcast "Matšpall" | Eesti tennise tulevik. Kus näevad end viie aasta pärast värsked U18 meistrid Liisa Varul ja Mark Lajal?

Varul tuli U18 Eesti meistriks teist aastat järjest. End visaks võitlejaks pidav tartlanna alistas mullu kõigest 15-aastasena finaalis Polina Ramenskaja, tänavu sai ta kullamatšis tulemusega 6:4, 6:2 jagu Anet Angelika Koskelist. Paaris- ja segapaarismängus võitis Varul hõbemedali, viimases mänguliigis seisis teisel pool võrku ühe mängijana just tänane teine saatekülaline Lajal.

Endise krossimehe Mart Lajali poeg Mark kohtus üksikmängu finaalis Martin Karise teise õpilase Oliver Ojakääruga, alistades tartlase 6:7 (4), 6:1, 6:1. Teel finaali oli ta vastastele loovutanud vaid viis geimi, kaks matši lõppesid sootuks 6:0, 6:0. Lisaks tuli Lajal Eesti meistriks paarismängus koos Georg Mändmaga ning segapaarismängus Lissi Kubrega.

Noored tennisistid rääkisid saates, kuidas nad üldse selle spordiala juurde lapsena sattusid, mida peavad nad mängijana oma tugevusteks ja nõrkusteks, kuidas on neil lahendatud kooli- ja tenniseelu ning milliseid sihte on nad endale seadnud viie aasta perspektiivis. Lisaks saame teada, mitu reketit nad elus ära on lõhkunud, millistele maailma tähtedele pöialt hoiavad ning kuidas mõjus nende treeningutele kogu maailma halvanud koroonapandeemia.

