KUULA | "Matšpalli" retrosaade | Euroopa- ja maailmameister Liina Suurvarik: kõige rohkem rõõmu tegi ikkagi Tüdrukud-10 Eesti meistritiitel

Numbril 29 on Suurvariku jaoks veel üks põnev tähendus – nimelt sama palju on tal ka Eesti noorte meistrivõistluste medaleid erinevates vanuseklassides, mis on tänaseni Eesti rekord. Ta on 2019. aasta segapaarismängu seenioride maailmameister 35+ vanuseklassis ning sama klassi 2017. aasta Euroopa meister üksikmängus. Ta on Eesti tennisenaiskonda esindanud aastatel 1995-2001 Fed Cupil kuus korda.

Suurvarik alustas tennisetreeninguid 1987. aastal Nõmmel Kersti Oreki ja Kaido Krooni õpilasena. Hiljem on ta treeninud Alo Ojassalu (1988-99) ja USA-sse Illinoisi ülikooli siirdudes Chris Hoveri (2000-04) juhendamisel. 2017. aastast juhatab ta Tabasalu Tenniseklubi, kus viib ka ise treeninguid läbi.

Saates saavad teiste seas vastuse järgmised küsimused:

* Millised on tema eesmärgid seeniortennises?

* Millist tiitlit oma karjääris hindab ta kõige rohkem?

* Kuidas hindab ta tennise järelkasvu Anett Kontaveidi ja Kaia Kanepi selja taga?

* Kes olid tema enda kõige ägedamad konkurendid ja kuidas meenutab ta Kaia Kanepi esiletõusu?

* Kas Eesti spordimeedia on tennisistide suhtes liiga kriitiline?

Liina Suurvarik ja Robin Erik Parts 2020. aasta segapaarismängu Eesti meistrivõistluste hõbemedalitega. Foto: Eesti Tennise Liit