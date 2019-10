KUULA | "Matšpalli" podcast | Psühholoogi roll sportlase arengus. Mida tennisistid kõige rohkem kardavad?

Milliste muredega tennisistid psühholoogi poole pöörduvad, kuidas ta neid aidata saab ning millised on olnud Stoljarova keerulisemad väljakutsed? Kui noorelt võiks tennisemängijad psühholoogi oma karjääris üldse mängu tuua? Kui palju peab psühholoog tegelema kabinetis sportlase eraeluliste probleemidega? Kuidas toime tulla võistluspingega sett- või matšpallil? Mida tennisistid kõige rohkem kardavad?

Neile ja paljudele teistele küsimustele kuuleb vastuseid saatest!





Snežana Stoljarova on endine tippvõimleja, hariduselt psühholoog. Spordipsühholoogiat on ta õppinud Rootsis Lundi ülikoolis. Ta on Tallinna Ülikooli õppejõud, nõustab sportlasi oma erapraksises ning koolitab nii treenereid kui ka lapsevanemaid.



"Matšpalli" podcasti meiliaadress, kuhu on oodatud kuulajate küsimused või muud soovitused, on tennis@delfi.ee.