KUULA | "Matšpalli" podcast Pariisi südamest. Veerandfinaaliks koidab tõeline maiuspala: naabrite duell Eesti vs Läti

Saatejuht Gunnar Leheste, Eesti tenniseliidu peasekretär Allar Hint ja samuti ajakirjanikuna French Openil viibiv ERR-i sporditoimetuse juhataja Maarja Värv lahkasid õhtusöögilaua ääres Kanepi 4:6, 6:3, 6:0 võidumängu venelanna Veronika Kudermetova üle ning arutlesid, millised võimalused Kanepil neljandas ringis 31. asetusega horvaatlanna Petra Martici vastu on.

Allar Hint rääkis muu hulgas, millal talle veidi alla kahe tunni kestnud matšis selgeks sai, et Kanepi kohtumise enda kasuks kallutab: "Mingisugune rahulolu tekkis siis, kui Kaia teise seti võitis. Esimene sett läks ebaõnnestunult lõpus ära. Ta oli ilusti mängus sees, aga üks tobe geim, kus Kaia tegi paar viga ja vastane tegi kõik hästi, rikkus ära. Kogu teise seti jooksul oli tunne, et Kaia kontrollib mängu. Et kolmas sett nii ühele poole läks - seal oli oma osa kindlasti mentaalsusel, kogemusel ja püsivusel."

Kuula muljeid ja analüüse Kanepi neljanda ringi matšist ning võimalustest turniiril veelgi kaugemale jõuda rohkem podcastist!