KUULA | "Matšpalli" podcast | Eestlastele valusalt lõppenud US Openist ja eesootavast Davis Cupist Ekke Tiidemanni ja Vladimir Ivanoviga

Telefonitoru otsas on ise US Openil nädal aega kohapeal viibinud Märten Tamla ning stuudios saatejuhtide Gunnar Leheste ja Riho Kalluse külalisteks Davis Cupi koondise kapten Ekke Tiidemann ning 24 korda meeskonda nimetatud Vladimir Ivanov. Viimase meeskonnakaaslasteks on Davis Cupil Jürgen Zopp, Kenneth Raisma ja Kristjan Tamm.

Eestlannade Anett Kontaveidi ja Kaia Kanepi esituste kõrval teeme mõistagi juttu ka tänaöisest suurüllatusest, milleks oli seljavigastusega maadleva Roger Federeri kaotus bulgaarlasele Grigor Dimitrovile. Lisaks saame teada, miks meie meesmängijatel tihtipeale Davis Cupil mäng hoopis paremini sujub, kuidas jagab kapten ära koondise teise, kolmanda ja neljanda numbri rollid ning milliste eesmärkidega üldse järgmisel nädalal Kreekasse minnakse.

Kuigi alagrupivastased loositakse Euroopa III tsooni meeskondade seast vahetult enne turniiri, on kindel see, et ühega kahest tugevast - Kreeka või Poolaga - Eestil ikkagi kohtuda tuleb. Võõrustajamaa esinumbrina on lubanud turniirile kohale tulla maailma kaheksas reket Stefanos Tsitsipas. Lisaks pannakse loosikaussi ka Läti, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Monaco ja Luksemburgi sedelid.

"Matšpalli" podcasti meiliaadress tennis@delfi.ee ootab jätkuvalt kuulajate küsimusi ja ettepanekuid. Kõik Delfi Tasku podcastid on leitavad ka Soundcloudis, Apple Podcasts'is, Google Podcasts'is ja kõikides muudes taskuringhäälingu rakendustes.

Head kuulamist!