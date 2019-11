KUULA | "Matšpalli" podcast | 12-aastasest peale Tere tennisekeskuses elanud Kenneth Raisma kolib Rootsi tippakadeemiasse

Aastaid tagasi Eesti üheks lootustandvamaks noormängijaks tituleeritud tennisisti ajab taga üks vigastus teise järel, mistõttu imestavad paljud, kuidas tema toonased eakaaslased Stefanos Tsitsipas, Felix Auger-Aliassime ja Denis Šapovalov juba maailma tippu on murdnud, aga tema endiselt mööda ITF-i karusselli tiirutab.

2016. aastal Wimbledoni juunioride paarismängu tiitlit võites tundus Raismale, et meri on põlvini ja kõik teed valla nagu eelnimetatud meestel, kellest kõrgeima lennuga on olnud temaga koos tšempioniks tulnud kreeklane Tsitsipas (ATP 6.). Kõik ei läinud aga nii sujuvalt nagu planeeritud, kuid Raisma pole reketit nurka visanud, vaid pingutab unistuste nimel edasi.

Saates kuuleb veel, kuidas Raisma kolis 12-aastaselt Tartust Tallinnasse ja hakkas Urmas Sõõrumaa toetusel elama Tere tennisekeskuses, kus tal veel tänagi eluase on. Kuid mitte kauaks, sest õige pea hakkab Raisma treenima ja elama Rootsis Good to Great tenniseakadeemias, mida ta eelistas maailma parimaks akadeemiaks peetud Patrick Mouratoglou akadeemiale, kus ta samuti tänavu uudistamas käis.

Head kuulamist!



