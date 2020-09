KUULA | "Matšpall" | Miks Anett Osakat võita ei suuda? Kas kohtunikud tegid Djokovici eemaldades õigesti?

Gunnar Leheste reporter RUS

Fotod: USA Today Sports/Scanpix

Eesti ja maailma tennises on olnud erakordselt põnev nädal. Anett Kontaveit oli kuni täna hommikuni US Openil konkurentsis, Kaia Kanepi piirdus kahjuks kahe mänguga. Üle kogu ilma on kired lõkkel Novak Djokovici turniirilt eemaldamise ümber.