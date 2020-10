KUULA | "Matšpall" | Katriin Saar kolis Hispaania akadeemiasse ja harjutab Šarapova ekstreeneri näpunäidete järgi

57-aastane Högstedt, kelle enda mängjakarjäär jäi Rootsi meeste tennise kuldajastusse (ta on endine maailma 38. reket), on koostööd teinud selliste tennisetippudega nagu Eugenie Bouchard, Caroline Wozniacki, Maria Šarapova, Li Na, Simona Halep, Madison Keys ja Johanna Konta ning French Openil istus ta tribüünil Läti esireketi Jelena Ostapenko mängude ajal. Nimekalt rootslaselt on näpunäiteid saanud ka Kaia Kanepi ja Anett Kontaveit.

Högstedt räägib saates, kuidas ta Saare juhendajaks sai ja millist potentsiaali ta Eesti meistris näeb. Milline näeb välja elu ühes maailma tippakadeemias ja palju see kõik maksab, jutustas meile juba Saar ise.

Kuna endiselt on käimas aasta viimane suure slämmi turniir French Open, peatume saate alguses ka veidi suure slämmi teemadel, kuid pikemalt võtame Pariisis toimuva kokku järgmises podcastis.

Head kuulamist!