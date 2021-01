KUULA | "Matšpall" | Allar Levandi tennise toetamisest, panustamisest, lapsevanematest ja paljust muust

Levandi on tenniseliidu juhatuse liige alates 2016. aastast. 2011.-2016. aastani oli ta AS-i Spordiennustus juhatuse esimees ning tänasel päeval mänguportaali Paf.com Eesti üksuse juht, ühtlasi Eesti Olümpiakomitee täitevkomitee liige.

Tennist on Levandite perekonnas kõige tõsisemalt mänginud 28-aastane Armand Levandi, kes tänaseks päevaks on Eestis hinnatud treener. Sestap mõistab Allar suurepäraselt ka tennisevanemate hingeelu.

Kõik Delfi Tasku podcastid on leitavad ja kuulatavad ka Soundcloudis, Apple Podcasts'is, Google Podcasts'is, iTunesis, Spotifys ja teistes taskuhäälingu rakendustes. "Matšpalli" saate meiliaadress on tennis@delfi.ee. Matšpalli saatejuhid on Gunnar Leheste ja Riho Kallus.

Head kuulamist!

Allar Levandi ja Ago Markvardti tiimi sõjahüüd enne 2017. aasta näidismatši. Foto: Robin Roots, Õhtuleht