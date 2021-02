KUULA | "Matšpall": Allar Hint: kui pallipoisse poleks olnud, pidanuks Sevastova päris palju nurkadest palle korjama

Saatejuht Gunnar Leheste ning eksperdid Riho Kallus ja Allar Hint võtsid "Matšpalli" tennisepodcastis eestlaste jaoks suurepärase teisipäeva hommikupooliku kokku ning vaatasid ette ka teise ringi vastasseisudele.

Kanepi (WTA 65.) võidunumbrid Läti teise reketi Sevastova (WTA 53.) üle olid 6:3, 6:1. Mäng leidis lõpu juba 59 minutiga.

"Ma natuke eeldasin, et Kaia mäng selline tuleb, aga ei uskunud, et see lõppeb nii kiiresti ja ühepoolselt. Kaia domineeris. Vahepeal oli tunne, et kui pallipoisse ei oleks, siis Sevastoval tulnuks oma nurkades päris palju pallide järel käia," rääkis Eesti tenniseliidu peasekretär Hint. "Paariks geimiks lasi Kaia Sevastova mängu, aga õnneks sai sabast kinni ja võttis päris kiiresti oma."

"Ega seal ei olnudki Sevastoval palju teha. Sevastova on mängija, kes üritab vastase mängu lõhkuda ja tagakäe poolt lõiked ja stopid, mida ta seal mõned korrad üritas ka, aga Kaia ei lasknud end sellest häirida, vaid sai Sevastova väga hästi liikuma ja domineeris seda mängu ikkagi täielikult. Ta tegi täpselt seda, mida tegema pidi. Selliste mängijate vastu tuleb ise teha!" lisas Hint.

Anett Kontaveit (WTA 22.) mängis samuti oma 21. asetuse vääriliselt ja alistas valgevenelanna Aliaksandra Sasnovitši (WTA 92.) 7:5, 6:2. See kohtumine kestis tund ja 10 minutit.

"Esimene sett oli selline, et raske oli öelda, kes selle seti võiks võtta. Sasnovitš on selles mõttes ebamugav vastane, et ta ei ole kõige võimsama serviga. Tema servilt tuleks justkui initsiatiivi kasutada ja mitmel korral Anett ka päris teravalt tõrjus, aga ta suudab uskumatult hästi kaitsest ise rünnata ja mitu korda järgnes tugevale tõrjele hoopis Sasnovitši äralöök. Kuni 7:5, 0:2 seisuni oli see lahing suhteliselt tasavägine, aga siis toimus kahtlemata murdumine Sasnovitši poolt ja Anetil hakkas järjest kõik õnnestuma. Sasnovitšil hakkas juba reket lendama. Õnn oli ka Aneti poolel, Sasnovitšil ei õnnestunud enam midagi," võttis Kallus selle kohtumise kokku.

Millised võiksid Kontaveidi ja Kanepi šansid olla järgmises ringis? Mida ennustavad kihlveokontorid? Kuula seda kõike juba saatest!