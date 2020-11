Kuuendat aastat järjest Eesti parimaks naistennisistiks tunnistatud Kontaveit rihib esikümne suunas ja unistab suure slämmi tiitlist

Aasta treeneriks valiti Kontaveidi inglasest juhendaja Nigel Sears. Aasta meediateo auhind läks Delfi TV tenniseülekannetele. Parimaks turniiriks valiti suvel Tondi tennisehallis toimunud Merko Cup ehk Eesti-Läti mitteametlik maavõistlus.

2015. aastast alates Eesti parima naismängija tiitleid noppinud Kontaveit tunnistas laval auhinda vastu võttes, et tema treeningute ja ettevalmistuse mõttes 2020. aasta suurt midagi ei muutnud. "Ettevalmistus jäi küllaltki sarnaseks. Mu eesmärgid ei ole viiruse ja suure pausiga muutunud. Mu tiim on jäänud samaks, nagu ka toetajad, kellele olen nii tänulik. Tahaksin tänada Ennu (tenniseliidu president Enn Pant - toim), Tarmo Sumbergi, Heiti Häält ja oma kallist ema, kes mulle kõiges alati toeks on," sõnas Kontaveit.

Küsimusele, kas ta 2020. aastaga ka midagi uut enda kohta teada sai, vastas Kontaveit: "Iga päev saan enda kohta midagi uut teada. Eks neid raskeid hetki ja emotsioone, mida see mäng tekitab, on nii palju. Erinevates olukordades endaga hakkama saamine ongi see, mis teeb selle mängu nii põnevaks."

Tulevikusihtidest rääkides lausus Kontaviet: "Ma arvan, et rihiksin ikka top 10 suunas, mis on üks mu suur eesmärk. Muidugi tahaksin ka suurtel slämmidel veel paremini esineda - poolfinaali, finaali, miks mitte kunagi võita. Unistama peab kindlasti."

Lõpetuseks tänas Kontaveit ka oma treenereid ja kõiki, kes talle kodudes kaasa elavad: "Kindlasti on tohutult palju inimesi tänada. Ühed suured abilised mu tiimis on treenerid Tarmo Tiits ja Nigel Sears. Tänan kõiki, kes mu mänge vaatavad ja kaasa elavad - mul on nii hea meel, et te seda teete ning et tennis kogu aeg kasvab ja on nii populaarne spordiala. Suur aitäh teile!"

Kontaveit, kes hoiab praegu WTA edetabelis 23. kohta, oli hooaja tipphetkel (16. augustil) 20. tabelireal. Aasta alguses jõudis Kontaveit Australian Openil esmakordselt suure slämmi turniiri veerandfinaali, augustis toimunud Palermo WTA turniiril finaali. Kaheksa parema hulka pääses Kontaveit ka US Openile eelnenud WTA turniiril Western & Southern Open, jäädes seal alla Naomi Osakale, kelle paremust pidi ta tunnistama ka US Openi kaheksandikfinaalis.