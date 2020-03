Kultuuriministeerium täpsustab õues sportimise tingimusi: välisrajatistes trennide korraldamine ei ole lubatud

Juhul kui vabas õhus asuva spordirajatise kasutamine on tasuline, siis on oluline, et tasumine lahendatakse viisil, mis ei lähe kehtiva piiranguga vastuollu (siseruumid jäävad suletuks ja täiendavaid teenuseid ei pakuta jne). Samuti tuleb arvestada, et keelatud on nii avalikud kogunemised kui ka spordivõistlused. See tähendab, et ka vabas õhus asuvates spordirajatises (või mujal vabas õhus) ei ole lubatud korraldada keskselt koordineeritud (nt spordiklubi või treeneri või juhendaja poolt) treeninguid või muid ühistegevusi."

Tallinki tennisekeskuse juhataja ütles Delfile, et ülaltoodud tingimusi, mis puudutavad koordineeritud treeningute keeldu, on täpsustatud ka oma klientidele.