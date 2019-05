Kuidas tipptennisistid endale treenerit valivad? Tamla avas "Matšpalli" podcastis telgitaguseid

Eesti tenniseliidus peatreenerina ametis olev Tamla avas saates veidi taustu tippmängijate treenerite otsimise protsessis ning rääkis, milliseid pakkumisi ta ise pärast Kanepiga suures WTA karussellis tiirlemist saanud on.

"Viimati pakuti mulle ühte noormängijat (poissi) Mouratoglou tenniseakadeemiast, kui ma Katriiniga Orange Bowlil käisin (2017) ja ta seal võitis. Nii see käib. Nähakse, et treeneril on head tulemused ja tullakse rääkima. Neid pakkumisi on ikka olnud: on pakutud paari vene mängijat ning paari mängijat IMG agentuuri kaudu. Olen need kõik tagasi lükanud. Mitte sellepärast, et ma ei tahaks, aga see ei ole mingi meelakkumine," rääkis Tamla.

"Oleks ma mõne Vene mängija pakkumise vastu võtnud, oleksin pidanud Eestist ära kolima. Mul on pere siin. Ma ei olnud selliseks sammuks valmis. Kindlasti ma ei välista, et võiksin mõne Eesti mängijaga uuesti karussellis tiirelda. Aga ei välista ka välismängijaga reisimist. Jätan uksed avatuks."

Eesti tennisetippudest vahetas viimati treenerit Anett Kontaveit eelmise aasta suvel. French Openi päevil lõpetas ta koostöö hollandlase Glenn Schaapiga ning praegu harjutab ta nimeka inglase Nigel Searsi käe all.

"Üldiselt on mängijatel oma agendid, kes aitavad treenerit valida. Suurematel agentuuridel on treenerid, kellega nad pikalt koostööd on teinud. Nemad teavad, kes parasjagu vabad on ja viivad mängijad treeneritega kokku. Läbirääkimised käivad mitte ainult Aneti, vaid ka mänedžeri ja treeneri vahel. Muidugi on ka Anetil sõna sekka öelda, kas üks või teine juhendaja talle sobib," sõnas Eesti Fed Cupi naiskonna kapten.

"Üks variant on veel selline keskkond nagu Orange Coach, mis on nagu tööotsimise portaal. Kuid profimängija ise sellesse keskkonda ei lähe. Selleks on neil eraldi inimesed."