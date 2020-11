Koroonapandeemia tuli Pärnus poolfinaali jõudnud Mattias Siimarile mõnes mõttes isegi kasuks

"Tulime märtsi alguses tagasi ja ebakindla olukorra tõttu selleks poolaastaks tagasi ei läinudki. Lähme tagasi kevadsemestriks, kui algab võistlusperiood. Arvatakse, et võistlused ikka toimuvad, kuigi ka USA-s püstitavad koroonanumbrid iga päev rekordeid. Online'is õppimine töötab korralikult. Kõik tunnid on Zoomis. Õppejõud räägivad sama asja, mis kohapealgi. Trenni teeme sama palju, kui tiimikaaslased USA-s. Siin on veidi isegi parem ja paindlikum treenida - saame siis harjutada, kui tahame. USA-s on teatud ajad, millal tohime väljakut kasutada," rääkis Siimar.

Kodumaal veedetud aeg - Eestis treenib ta Davis Cupi kapteni Ekke Tiidemanni juhendamisel - on Siimarile mängijaarengu mõttes suureks kasuks tulnud ning möödunud nädal Pärnus oli selle ehedaks tõestuseks. "Muidugi tekitab see motivatsiooni juurde. Oli lahe näha, et olen edasi läinud. Trennis on ikka vahel tunne, et mängid hästi, aga väga tihti pole see võistlustel avaldunud," lisas Mattias.

Sel nädalal toimub Eestis traditsiooniline aastalõpu Masters turniir, kus ka Mattias Siimaril plaanis osaleda oli. Paraku jääb see võistlus vigastuse tõttu vahele. Mängud toimuvad 12.-14. novembrini. Mängupaika ja tabeleid veel väljas ei ole.

