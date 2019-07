Kõrgeima paigutusega Malõgina langes veerandfinaalis, mõlemad tiitlikaitsjad nelja parema seas

Meeste üksikmängu veerandfinaalides võtsid kindlad võidud kuuekordne Eesti meister (ühtlasi tiitlikaitsja Vladimir Ivanov (alistas Kristofer Siimari 6:3, 6:3, 6:2), teise asetusega Kristjan Tamm (alistas Johannes Seemani 6:0, 7:5, 6:2) ja neljandana paigutatud Kenneth Raisma (alistas Robin-Erik Partsi 6:2, 6:3, 6:4). Kolmanda asetusega Mattias Siimari ja seitsmenda asetusega Siim Troosti vaheline duell oli tasavägisem ning pärast kolmetunnist lahingut väljus võitjana Troost numbritega 5:7, 6:2, 6:4, 6:4, vahendab tennis.ee.

Naiste üksikmängu tiitlikaitsja Katriin Saar võitis Anet Angelika Koskelit 6:2, 6:3, Helena Narmont alistas Lissi Kubre 7:6 (0), 7:6 (4). Kaks viimast veerandfinaali kujunesid aga kolmesetilisteks: Maileen Nuudi võitis 7:5, 6:7 (4), 6:4 valitseva Eesti karikavõitja Maria Lota Kauli ja Valeria Gorlatš lõi tulemusega 1:6, 6:4, 6:4 Jelena Malõginat, kellel oli ITF-i edetabelikohtade järgi sel turniiri kõrgeim paigutus.

Täna selgusid ka segapaarismängu finalistid. Helena Narmont - Kevin Suvi alistasid 6:4, 6:3 Helina Lill - Morten Ritslaidi ja Vladimir Ivanov - Jelena Malõgina 7:6 (1), 6:4 Martin Randpere - Valeria Gorlatši.

Homme on poolfinaalide päev. Kell 10 on meeste üksikmängus vastamisi Vladimir Ivanov ja Siim Troost ning teisel väljakul Kenneth Raisma ja Kristjan Tamm. Pärast neid kohtumisi on naiste üksikmängus Valeria Gorlatši vastaseks Helena Narmont ja Maileen Nuudi vastaseks Katriin Saar.