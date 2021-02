Kontaveitile kaotanud Heather Watson: servid, mis teiste mängijate vastu oleks mulle tasuta punkte toonud, tulid Anettilt alati tagasi

"Oli väga raske mäng. Anett mängis täna hästi, eriti servil ja tõrjel, pannes mind pallivahetustes suure surve alla. Au talle! Ma tegin ka hea mängu, aga ta jättis alati ühe palli rohkem mängu," tunnustas Watson eestlannat. "Tasavägine heitlus. Mõned punktid siia-sinna oleks võinud teistsuguse tulemuse tuua. Mul oli teises setis võimalusi, et sellest võidukana välja tulla, aga ma ei kasutanud neid ära ja olen sellepärast kaotuses pettunud."

"Meil oli palju lühikesi punkte, sest me mõlemad servisime hästi. Serv on kindlasti Aneti tugevus, ta platseerib seda uskumatult hästi. Üks minu tugevusi on tõrje, aga ma tundsin, et ei saanud täna reketit pallile vastu, ja kui ma sain, siis ei olnud mul tõrjete löömise rütmi, " jätkas britt. "Jätsin täna kõik väljakule. Anett on tõsiselt tugev vastane. Paljud minu servid oleksid teiste mängijate vastu tasuta punkte toonud, aga ta tegi väga head tööd, lüües need kõik tagasi."

Watson lisas, et mängis eile paarismängu valuvaigistite toel, sest teda vaevasid vaagna- ja seljakrambid. Ta loodab, et need teda järgmises paarismängumatšis (inglanna paariliseks on kanadalanna Leylah Annie Fernandez) enam ei sega.

Veel lausus ta, et kavatseb ülejäänud hooajal oma turniire hoolikamalt valima hakata. Ta oli samuti üks nendest õnnetutest mängijatest, kes sattus Austraaliasse saabudes 14 päevaks rangesse karantiini ning ta eeldab, et ülejäänud hooaeg ei tule viirusereegleid silmas pidades oluliselt kergem.