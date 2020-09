Kontaveiti alistanud prantslanna: Anett on järjekindel TOP15 mängija

Garcia võitis kaks tundi ja 7 minutit kestnud matši 6:4, 3:6, 6:4. See oli viimase kahe nädala jooksul juba teiseks kohtumiseks Kontaveiti ja Garcia vahel. Rooma turniiri avaringis oli eestlanna parem 6:3, 7:6 (1).

"Oleme mõlemad agressiivsed mängijad. Kontaveidiga mängides pead alati arvestama, et ta võitleb lõpuni," rääkis prantslanna mängujärgsel pressikonverentsil. "Ta kaotab harva madalama edetabelikohaga mängijatele. US Openil mängis ta väga hästi, lõpuks kaotas Naomi Osakale. Ütleksin, et ta on järjekindel TOP 15 mängija. Oleme mõlema agressiivsed mängijad. Täna võitis see, kes pallivahetusi domineerida suutis - seda suutsin ma kolmandas setis paremini."

"Kolmanda seti algus oli raske. Mul olid mõned võimalused, aga ma ei suutnud neid ära kasutada. Üritasin tema teist servi agressiivsemalt tõrjuda. Ta ei anna sellistes tasavägistes mängudes kunagi ise midagi niisama ära, ma pean punktid ise välja võitlema. Vahel üritan ma liiga palju, aga pean ka arvestama, et vastased ei mängi alati imeliselt. Pean leidma lõpuks hea tasakaalu."