Kontaveit valusa kaotuse järel Osakale: Pettumus on. Ei oskagi öelda, mis juhtus

"Eesmärk oli oma mängu peale suruda, olla agressiivne ning proovida tema suuri lööke ja serve vältida," sõnas Kontaveit oma mänguplaani kohta.

Kui avasetis tema plaan töötas, siis teise seti alguses tuli pööre ning initsiatiivi haaras jaapanlanna. "Ta (Osaka) pani juurde ja mängis kindlasti paremini. Ma jäin kogu aeg hiljaks. Ei oska öelda, milles oli asi, aga jalad justkui ei seisnud. Tema hakkas siis kindlasti paremini mängida," tunnistas Kontaveit.

Otsustavas setis suutis Kontaveit jõuda 0:3 kaotusseisust 4:4-ni. "Sain siis paremini mängu sisse, palling õnnestus paremini. Ja Osaka tegi siis vigu, mida ta 4:4 seisult edasi enam ei teinud," lausus eestlanna.

Kontaveit tunnistas, et mängu kõige otsustavam ja pöördelisem hetk oli teise seti alguses, kui tal oli 2:0 eduseisus kasutada murdepall, mille Osaka päästis. "Jah, olen nõus (et see oli otsustav hetk - toim.). Murdepalli võttis ta ässaga ära ja pani siis oma mängus kõvasti juurde."

Kaotusseisult 4:6, 0:2 võitis Osaka koguni üheksa geimi järjest.

Küsimusele, millise õppetunni ta tänasest kaotusest saab US Openile kaasa võtta, ei osanud Kontaveit vastata. "Ei oska täna öelda. Vahest homme oskan. Igatahes hetkel on pettumus," tunnistas ta napisõnaliselt.

Kokkuvõttes jäi Kontaveit aga turniiriga väga rahule: "Head mängud olid ja see oli väga hea ettevalmistus US Openiks."

US Open algab juba 31. augustil.