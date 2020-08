Kontaveit teenib Palermost vähemalt 11 000 eurot ja tõuseb edetabelis kahe koha võrra

Kuigi tegemist on finaaliga, on see summa üks väiksemaid, millega Kontaveit on tänavu turniiri selja taha jätnud. Aasta alguses teenis ta Austraalias Adelaide'i turniiril esimese ringi kaotuse eest 6550 dollarit, Brisbane'is jõudis ta teise ringi ja teenis 22 050 dollarit. Hooaja suurima auhinnarahaga tuli Kontaveit tagasi muidugi Australian Openilt, kus teenis veerandfinaali jõudmise eest 363 726 dollarit.

Kui Eesti esireket ka homme finaali võidab, liidetakse ta karjääri auhinnarahade summale 20 161 eurot.

Auhinnarahasid mängijad täismahus muidugi enda kontole ei saa, sest vastavalt turniiri korraldajamaa seadustele tuleb sellest ka maksud maksta.

Finaalipääsuga teenis Kontaveit 180 edetabelipunkti, mis tõstavad ta järgmisel nädalal WTA reitingus 22. kohalt 20-ndaks. Finaalivõidu korral edetabelikoht ei muutu, sest 19. kohal asetsev ameeriklanna Alison Riske jääks siis veel 21 punkti kaugusele.

Kuigi horvaatlanna Petra Martic (WTA 15.) täna Kontaveidile kaotas, tõuseb ta edetabelis siiski karjääri parimale edetabelikohale tagasi ehk 14-ndaks.

Kontaveidi homne finaalivastane on prantslanna Fiona Ferro (WTA 53.), kes alistas äsja lõppenud poolfinaalis itaallanna Camila Giorgi (WTA 89.) 2:6, 6:2, 7:5.

Kontaveit on 23-aastase Ferroga varem mänginud vaid korra, võites teda 2016. aasta Poitiersi ITF-i turniiril (auhinnafond 100 000) 7:5, 6:7 (6), 6:2. Kontaveit oli siis maailma 118. reket, Ferro aga alles 239. kohal.

Homne finaal algab Eesti aja järgi kõige varem kell 20.30, aga kui kell 18 algav naiste paarismängu finaal peaks pikale venima, siis pärast seda.