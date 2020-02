Kontaveit sunnitud haiguspausist: olin mitu kuud lihtsalt diivanikaunistus

Mäletatavasti jäi eestlannal haiguse tõttu pooleli US Open. Seejärel pidi Kontaveit minema operatsioonile ning kokku kestis võistluspaus neli kuud, vahendab ERR Sport.

"Taastumine võttis kauem aega, kui ma arvasin ja see oli vaevaline protsess. Ma ei saanud trenni teha ja ma olin mitu kuud lihtsalt diivanikaunistus," ütles Kontaveit. "Mul tulid vahepeal mõtted, kas ma üldse saan terveks. Lihtne on hakata nii mõtlema, kui pikk aeg jääb vahele. Samas sain kodus olla, mis oli tore vaheldus. Selles mõttes mingil määral oli see selline tore vaheldus, aga kahju, et see oli sellise asja pärast."