Kontaveit sai Wimbledonis teada ka esimese vastase paarismängus

Asetamata Kontaveit ja Kasatkina lähevad esimeses ringis vastamisi 15. asetusega Rumeenia paariga Irina-Camelia Begu - Monica Niculescu. Begu ja Niculescu on nii koos kui eraldi suure slämmi turniiridel paarismängus jõudnud korduvalt kaugele - Niculescul on ette näidata suisa üks finaalikoht, Begu on seni piirdunud poolfinaaliga.

Kontaveit on suure slämmi turniiridel paarismängus seni osalenud neljal korral - 2017. ja 2018. aastal Wimbledonis ning tänavu Austraalias ja Prantsusmaal. Seni on eestlanna laeks jäänud kolmas ring - just nii kaugele jõudis Kontaveit koos Kasatkinaga sel kevadel Prantsusmaa lahtistel. Varem on eestlanna suurturniiridel paari mänginud ka Harriet Darti ja Mona Bartheliga.