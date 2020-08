Kontaveit sai noore itaallanna üle raske võidu ning pääses Palermo turniiril poolfinaali

Kontaveit loodab, et tänane raske mäng tuli talle homset vastasseisu silmas pidades kasuks: "Marticile meeldib liival mängida ja tuleb kindlasti väga raske mäng. Tal on hea kick-serv ja üldse väga hea esimene serv. Olen valmis. Hea oli järjekordne raske mäng selja taha jätta, mängukogemust saada ja raskeid olukordi läbi teha. Usun, et sellest on igal juhul järgmisteks mängudeks ja turniirideks kasu."

Anett Kontaveit - Elisabetta Cocciaretto Kogu mängu statistika: Tuli ära! Kontaveit võidab matši 6:1, 4:6, 6:1. 15:40 Kontaveidil kasutada vastase pallingul kaks matšpalli. 5-1 Kontaveit hoiab enda servigeimi nulliga. 4-1 Kontaveit murrab vastase pallingu ja läheb turvalises eduseisus enne pooltevahetust puhkepausile. 3-1 Kontaveit hoidis oma pallingut, lõpetades geimi võimsa serviga. 2-1 Cocciaretto saab läbi raskuste oma pallingu hoitud. Kontaveit elas üle hirmutava kukkumise, aga näitas püsti tõustes pöidlaga, et kõik on korras. 2-0 Kontaveit hoiab ka oma servigeimi, kinkides selles vastasele kaks punkti. Kui Kontaveit peaks matši võitma, algab tema homne poolfinaal Petra Marticiga kell 18. Siin veel natuke teise seti statistikat: 1-0 Kontaveit on oma mängu suhtes väga rahulolematu, aga alustab otsustavat setti siiski servimurdega. Teise seti statistika: Cocciaretto on läinud riietusruumi. 4 - 6 Cocciaretto võidab teise seti. Kontaveit kaotas väga pingelise maratonpunkti lihtveaga, kinkides Cocciarettole esimese murde- ja settpalli (30:40). Järgnes punkt, mis tuli joonekohtuniku vea tõttu uuesti mängida. Kontaveit viigistas raske tagantkäejoonega 40:40. Itaallanna nurka löödud äralöök tõi talle teisegi settpalli, kuid sellele järgnes lihtviga. Aneti eeskäe lihtviga andis Cocciarettole veel kolmandagi settpalli, mille ta lõpuks ära kasutas. 4-5 Kontaveit teeb kohe murde tagasi. Cocciaretto settpallini ei jõudnud. 3-5 Kontaveit oli 30:15 ees, kuid tegi siis topeltvea ja kaks lihtviga, lubades Cocciarettol teha teise servimurde. 3-4 Kontaveit võitis päeva pikima geimi ja võttis murde tagasi. Cocciaretto haaras võimsa eeskäe äralöögiga eduseisu, Kontaveit päästis tugeva tõrjega geimpalli, järgnes Kontaveidi tõrjeviga Cocciaretto teiselt pallingult, mis viigistas 40:40 juba kolmandat korda. Cocciaretto tagantkäe lihtviga kinkis Kontaveidile murdevõimaluse, mille ta tänu itaallanna järjekordsele lihtveale ära kasutas. 2-4 Kontaveit hoiab oma servi. 1-4 Cocciaretto demonstreerib teravat eeskätt ja hoiab oma pallingut. 1-3 Kontaveit näitab võimsat servi ja saab teises setis silma pähe. Cocciaretto võttis ka meditsiinilise vaheaja. Cocciaretto kutsus väljakule füsioterapeudi. Jalaga on midagi lahti. 0-3 Cocciaretto võitis oma servigeimi nulliga. 0-2 Cocciaretto murdis esimest korda Kontaveidi servi. Viimase lendpalli lõi Kontaveit napilt auti. Itaallanna lõi siin kolm ilusat äralööki. 0-1 Cocciaretto võitis tasavägise geimi. Kontaveit tegi selles geimis kolm tõrjeviga. Kontaveit võidab avaseti ülikindlalt 6:1. 5-1 Cocciaretto lõi selles geimis oma päeva esimese ässa ja sai ka geimivõidu kätte. 5-0 Kontaveit jäi oma servil 0:30 taha, kuid võitis siis neli järgmist punkti kergelt. Mängu algusest on möödas vaid 19 minutit. 4-0 Kontaveidilt järjekordne servimurre! Kaks murdepalli tal kasutada oli, teise realiseeris tänu väga piiripealsele äralöögile ära. 3-0 Kontaveit päästis kaks murdepalli ja lõi selles geimis ka oma teise serviässa. 2-0 Kontaveit murdis Cocciaretto pallingu, mis on küll maailmaklassist, kuid itaallannale sai saatuslikuks üks topeltviga ja viimasel punktil tehtud lihtviga. 1-0 Kontaveit lõpetas esimese geimi ässaga. Itaallanna sai kätte kaks punkti. Kontaveit alustab servimist Kui Kontaveit tänase mängu võidab, läheb ta homme vastamisi just Marticiga. Nüüd on kõik. Martic võitis 7:6, 7:6 ja väljak on Kontaveidi ja itaallanna jaoks vaba. Martici - Sasnovitši teine sett läks samuti kiiresse lõppmängu. Sasnovitš ei luba veel mängul lõppeda. Valgevenelanna päästis kolm matšpalli ja viigistas teise seti 5:5. Martic 5:4 peal ja hakkab kohe matšivõidule servima. Martic on teises setis 4:3 peal. Päeva esimene mäng Petra Martici ja Aliaksandra Sasnovitši vahel on kestnud tund ja 12 minutit ning äsja tehti algust alles teise setiga. Avaseti võitis Martic kiires lõppmängus.