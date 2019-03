Kontaveit pärast loobumisvõitu: täpselt ei teagi, mis lätlannal juhtus

Kontaveit suutis 26 minutit kestnud matši jooksul kahel korral Sevastova pallingu murda ja juhtis katkestamise hetkel juba 5:0.

"Mängu käigus ei saanud aru, et tal midagi viga oleks, aga ju ta ei tundnud end piisavalt hästi. Muidu poleks pooleli jätnud," sõnas Kontaveit Delfile ja Eesti Päevalehele. "Kui me kätt surusime, siis ta ütles, et ei taha mind kallistada, et mind mitte nakatada. Sain aru, et ta oli vist haige olnud."

Enda tänase mänguga jäi Kontaveit igati rahule: "Mängisin agressiivselt ja serv töötas ka hästi. Siin on kõrge põrkega väljak ja ka teine serv õnnestus."

Jooksvas maailma edetabelis on Kontaveit tõusnud oma karjääri kõrgeimale ehk 19. kohale. "Ikka on hea meel, kui paar kohta õnnestub taas tõusta," sõnas hetkel 21. real asuv eestlanna.

Neljandas ringis tuleb Kontaveidil mängida maailma viienda reketi Karolina Pliškovaga, kes alistas täna läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud Ysaline Bonaventure`i (WTA 144.) kõigest 69 minutiga 6:3, 6:2. Eesti esinumber on tšehhitari vastu varem mänginud korra - mullu Stuttgardis võitis Pliškova 6:4, 6:2.

"Tema (Pliškova) servib väga hästi, lööb lamedalt ja teravalt. Need on tema trumbid. Mina pean oma mängu mängima ja üritama taas hästi servida," vaatas Kontaveit eelseisvale mängule.