Kontaveit Palermos: tunnen puudust emotsioonidest, mida basiiliku kasvatamine mulle ei paku

Kontaveit alustab esimest koroonajärgset WTA turniiri homme, kohtudes Rumeeniat esindava Patricia Maria Tigiga (WTA 85.). Eestlanna ja rumeenlanna vaheline kohtumine on kavas teisipäeval keskväljaku neljanda kohtumisena. Esimeses matšis pannakse pall mängu Eesti aja järgi kell 17 õhtul.

"Meil ei ole tavaliselt nii palju aega kodus viibida, seega vahepeal oli tore ja rahulik lihtsalt kodus olla, mitte kohvri otsas elada. Kasvatasin natuke taimi, basiilikut, tomateid ja muud sellist. Võib öelda, et olen nüüd poole kohaga aednik," muigas Kontaveit turniirieelsel pressikonverentsil.

"Viimasest turniirist on päris palju aega möödas. Paljud on näljased lihtsalt konkurentsi järele - kõik need hetked väljakul, võitmised ja kaotamised. Tundsin sellest puudust: olla lihtsalt väljakul ja tunda neid emotsioone, mida sa basiilikut kasvatades ei saa. Loodetavasti näitan head tennist. Muidugi tahaksin võita kõik turniirid, kus ma osalen, aga eks näis, kuidas läheb. Kuid ma tunnen end oma mängu suhtes praegu päris hästi."

Kontaveit rääkis, et kõige raskem oli tal koroonaajal tulla toime teadmatusega, sest polnud teada, millal turniirid jälle pihta hakkavad: "Kõige raskeim oli teadmatus. Ei olnud ju teada, millal või kas üldse sel aastal midagi toimub. Mängisin tennist edasi ja treenisin iga päeva, kuid ei teadnud lihtsalt, mis ees ootab. Hoidsin end käimas, aga ei teadnud mingil hetkel, mille nimel seda kõike teen."

Anett Kontaveit Rob Prange/AFP7 via ZUMA Wire

Palermos peavad tennisistid käima väljas maskides ning järgima sotsiaalse distantseerumise reegleid. Kontaveit tunnistas, et Eestist tulles on tal sellega alguses raske harjuda.

"Viimased paar kuud ei kandnud inimesed Eestis enam üldse maske. Meil pole praktiliselt ühtegi nakatunut. Tundus, et kõik oli peaaegu normaalne, kuigi me teadsime, et enamus riikides see nii ei ole. See siin on kahtlemata midagi teistsugust ning harjumine sellega võtab paar päeva aega. Oli lausa hirmutav mõelda, millised reeglid mind siin ees ootavad, kui ma Eestist tulema hakkasin, teades, et meil seal ei toimunud peaaegu midagi, aga kohapeal pean ma maski ees hoidma," rääkis Kontaveit.