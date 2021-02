Kontaveit pääses Australian Openi soojendusturniiril veerandfinaali! Kanepi heitleb varsti poolfinaali koha nimel

Kontaveit ja Kanepi Austraalias WTA turniiridel

Veerandfinaalpaarid:

Serviässaga lõpetab. 7:5, 7:5. Järgmises ringis ootab ees Victoria Azarenka. https://twitter.com/WTA/status/1357559956635930628

40:15 Kontaveidil kaks matšpalli.

Kontaveit murdis ja läks teist setti 6:5 juhtima. Aneti servigeimis seis hetkel 15:15.

Potentsiaalsed vastased turniiri hilisemas faasis. Avaringi vastaseid veel loositud pole. https://twitter.com/dizzymorning/status/1357557421279834117

9News kirjutab, et kõik eile tehtud koroonaviiruse proovid Grand Hyatt hotellis ja mujal 26-aastase hotellitöötaja nakatumisega seoses osutusid negatiivseks. Teste tehti üle 500. See on Australian Openit silmas pidades ainult hea uudis! Turniiri korraldajad ütlevad, et slämm algab kindlasti esmaspäeval ja koos publikuga.

Kontaveit kohtub Australian Openi avaringis Petra Marticiga (Horvaatia, WTA 18.).

Kontaveit hoiab samuti oma pallingut ja viigistab teise seti 5:5.

Kohe-kohe peaks algama Australian Openi tabeli loosimine, aga kahjuks meie riigist seda võimalik vaadata pole. https://twitter.com/AustralianOpen/status/1357556385458757633

Kontaveidil oli murdevõimalus, aga Mattek-Sands hoidis oma servi. 4:5. Ameeriklanna geimi kaugusel setivõidust.

Kontaveidi eeskäelöök maandub võrgus ja Mattek-Sands viigistab teise seti 4:4.

Kontaveidi topeltviga kingib Mattek-Sandsile pärast tasamängu murdepalli.

Väike külaline väljakul.

Mattek-Sandsi servigeim lõppeb kaks punkti kätte saanud Kontaveidi tõrjeveaga. Anett juhib veel servimurdega 4:3.

Kontaveit loovutab oma pallingul vastasele taas vaid ühe punkti ja läheb teises setis 4:2 ette.

Yarra Valley turniiri poolfinaalis (teine turniir, kus eestlannasid pole) näeb kodupublik magusat duelli. https://twitter.com/AustralianOpen/status/1357545307165257728

Mattek-Sands saab raske, kuid enda jaoks väga vajaliku geimivõidu. Kaks korda nähti tasamängu, kokku oli tal kasutada kolm geimpalli. 3:2 Kontaveit murdega peal.

Sellist trianglit korraldas kolmapäeval Nick Kyrgios. Vaata videot! https://sport.delfi.ee/news/tennis/maailm/video-nick-kyrgios-keeldus-pukikohtuniku-otsuse-peale-edasi-mangimast?id=92475237

Kontaveit loovutab oma pallingul ameeriklannale vaid punkti. 3:1

Mattek-Sandsi pallingul pärast 30:30 viigiseisu kuulusid järgmised kaks punkti Kontaveidile. Esimene servimurre teises setis. 2:1 meie esireket peal.

Kontaveit võitis oma servigeimi nulliga. 1:1.

Mattek-Sands alustas teist setti oma servi hoidmisega. 0:1

Kontaveit läks geimi 40:0 juhtima, ühe punkti sai veel Mattek-Sands ja siis lõpetas Anett esimese seti. 7:5

Kontaveit läks Mattek-Sandsi pallingul geimi 40:0 juhtima, ameeriklanna viigistas, aga neljanda murdepalli realiseeris Anett siiski ära. 6:5 ja võimalus serviga sett lõpetada.

Mattek-Sands realiseerib kolmanda murdepalli ja viigistab seti 5:5.

Kanepi väljakul on asjad nii kaugel, et umbes kolme tunni pärast võiks meid huvitav matš alata. Flashscore.com pakub selle algusajaks 8.30.

Kontaveit ja Mattek-Sands alustasid uue soojendusega.

Kell 7.00 Eesti aja järgi toimub Australian Openi tabelite loosimine, mida on võimalik jälgida turniiri Youtube'i kanalilt. Meeste ja naiste üksikmängu asetused on sellised:

Mängijad juhatatakse mööda koridore tagasi väljakule.

Mängijad valmistuvad soojendusruumis mängu jätkamiseks.

On antud lootust, et kella 6-st võiks mäng jätkuda. Vihm on järgi jäänud. Paistab lausa päikest, aga mängijad veel väljakule tagasi pole tulnud.

Kokku paistab praegu kümme mängu peatatud olevat.

Nüüd sajab juba padukat. Naised saadetakse riietusruumi. "Daamid ja härrad, mäng on peatatud!" teatab ka pukikohtunik.

"Daamid ja härrad, meil on kerge vihm, mis teeb väljaku libedaks. Vaatame ja jälgime," ütles pukikohtunik nendele üksikutele pealtvaatajatele, kes 3. väljakule on tulnud.

Naised istuvad oma pinkidel varju all ja ootavad, mis kõrgemalt poolt otsustatakse.

Pukikohtunik tuleb keset geimi maha ja vaatab, kas jooned on märjad. Ja nii on! Mäng peatatakse. Väga kahju. Kontaveit ohkab sügavalt. Mattek-Sandsil on kaks murdepalli seisul 15:40.

Pukikohtunik käis all kellegagi nõu pidamas. Loodame, et mängu ikka pooleli ei jäeta.

Mattek-Sands loovutab Kontaveidile oma servil vaid ühe punkti. 5:4. Kontaveit siiski murdega peal ning võib oma pallingut hoides setile joone alla tõmmata.

Kontaveit tuli raskest seisust välja ja hoidis oma pallingut. 5:3.

Kontaveit on läinud AD:40 ette.

Esimese murdepalli päästis Kontaveit ilusa äralöögiga. 30:40

Mattek-Sandsil on päeva esimesed murdepallid (15:40) ning võimalus sett viigistada.

Taevas on väga ähvardavaks läinud. Ülekandeski on kuulda, kuidas torm tõuseb. On ilmselt vaid aja küsimus, millal sadama hakkab.

Mattek-Sands saab enda pallinguga samuti hakkama. Kontaveit endiselt murdega peal 4:3.

Kontaveit hoiab enda pallingut suhteliselt kiirelt. 4:2

Mattek-Sands hoidis oma pallingut. Kontaveit veel murdega peal 3:2. Läks 40:15 juhtima, Kontaveit tegi 40:30, aga tasamänguni ei jõudnud.

Pärast 30:30 viigiseisu kaks äralööki järjest teinud Kontaveit hoidis oma servi ja juhib avasetis 3:1.

Mattek-Sands hoidis oma pallingut ja sai esimese geimivõidu. Kontaveit ees 2:1.

Kontaveit hoidis oma servi ja läks 2:0 juhtima, Mattek-Sands sai geimis taas kaks punkti.

1:0 Super! Kontaveit alustab matši servimurdega. Läks 30:15 ette, Mattek-Sands viigistas ilusa äralöögiga 30:30, aga viimased kaks punkti kuulusid meie esireketile.

Delfi TV ülekanne on alanud. Ilm on üsna pilvine. Loodetavasti lubab selle mängu vähemalt ära mängida. Kanepi mäng on hiljem juba nagunii katuse all.

2 minutit soojenduse lõpuni.

Kontaveit ja Mattek-Sands on väljakul ja teevad sooja. Just Azarenkaga selle matši võitja järgmisena kohtubki.

Putintseva kaotas matši tiebreakis 5:1 eduseisust ja kahe matšpalli pealt, Azarenka võttis otsustavas tiebreak'is 11:9 võidu. Kasahhitar tegi selle peale reketist hakkliha. Aga mis meie jaoks peamine, väljak on vaba ja Kontaveit - Mattek-Sans võivad end valmis panna.

Reilly Opelka ja Stefanos Tsitsipas pidasid Twitteris maha tulise sõnasõja. Kreeklane reageeris tuliselt ameeriklase kriitilisele postitusele, milles ta andis mõista, et kahetseb Austraaliasse tulekut. https://sport.delfi.ee/news/tennis/maailm/tipptennisistid-laksid-twitteris-karvupidi-kokku-tsitsipas-mine-harjuta-ja-saa-teisest-ringistki-kaugemale?id=92475127

Putintseva juhib otsustava seti kiiret lõppmängu 4:0.

Putintseva võitis teise seti 6:1. Võitja selgitatakse kiires lõppmängus 10 punktini ehk väga kaua ei tohiks enam minna. Azarenkal tundub olevat jalaga mingi probleem. Istub pingil väga valuliku näoga.

Yarra Valley Classic turniiri veerandfinaalis näeb 2020. aasta naiste finaali kordust. Kenin vs Muguruza. Kenin selle teatavasti võitis. Hetkel on Muguruza avasetis 5:2 peal. https://twitter.com/AustralianOpen/status/1357493358722228224

Putintseva on teist setti aga 2:0 juhtima asunud.

3. väljaku esimeses mängus Azarenka-Putintseva on valgevenelanna Azarenka võitnud esimese seti 6:4.

