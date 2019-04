Kontaveit õppis finaalikunsti naiselt, keda väga imetleb

Viiendat korda WTA turniiril finaali jõudnud 23-aastane Kontaveit ei saanud veel kirja teist täistabamust. Kogenud 29-aastane Kvitová alistas Eesti esireketi 6 : 3, 7 : 6 (7 : 2) ja teenis juba karjääri 27. turniirivõidu. Ta suutis just keerulistel hetkedel veidi juurde panna ja see saigi otsustavaks. Kuigi mängijate tasemevahe pole põrmugi suur (nüüd on saldo Kvitová kasuks 4–2), oli Kontaveit ometi pigem selli ja Kvitová meistri rollis.

Finaal on finaal

„Muidugi tahtsin võita ja olen natuke pettunud. Esimeses setis ei saanud ma pikki punkte käima, Kvitová tempo oli väga kiire. Teises sain oma mängu käima ja suutsin teda üha rohkem rasketesse olukordadesse panna, aga ta mängis väga hästi,” ei jäänud kaotus Kontaveiti liialt närima.