Kontaveit näitas Miamis, milline varu temas veel peitub

Miami turniiril poolfinaali jõudnud Anett Kontaveit ületas täna avaldatud WTA edetabelis ühe pügalaga Kaia Kanepi karjääri parima koha, tõustes 14. positsioonile. Neli vastast alistanud ja esimese eestlannana Premier Mandatory kategooriaga turniiril nelja hulka edenenud Kontaveit pidi lõpuks tunnistama austraallanna Ashleigh Barty 6 : 3, 6 : 3 paremust. Finaalis alistas Barty tšehhitari Karolina Plíšková 7 : 6 (1), 6 : 3.

"Sisu on, mängu on, iseloomu on – seda oli juba ammu näha. Kas ma uskusin, et ta nii kõrgele jõuab? Ma arvan küll. Vastupidist ma kindlasti ei mõelnud," sõnas endine maailma 63. reket Maret Ani. "Ta on nii kõrgele jõudnud tänu oma visadusele, pühendumisele ja motivatsioonile. Pealegi on tal tipptreener ja -tiim. Need on aspektid, mida ühel professionaalsel mängijal on vaja, et ta saaks võimaluse nii kaugele jõuda, kui Anett praegu on. Ta on osanud neid asju väga hästi ära kasutada."