Kontaveit: matš tundus juba minust kaugenevat, aga mul on hea meel, et mängu sisse jäin!

Võit endise maailma esireketi, valgevenelanna Victoria Azarenka üle tuli numbritega 5:7, 7:5, 3:0. Azarenka andis otsustava seti neljandas geimis eestlannale õlavigastuse tõttu loobumisvõidu.

Laupäevases poolfinaalis kohtub Kontaveit Eesti aja järgi kell 19.30 maailma esireketi Naomi Osakaga. Kontaveit on jaapanlannale kõik senised kolm matši kaotanud, kuid kordagi pole veel kohtutud liivaväljakul.

Delfi tegi Kontaveidiga pärast veerandfinaalmatši põgusa telefoniintervjuu.

Võta palun matš oma sõnadega kokku. Mis toimus sinu vaatevinklist esimeses ja teises setis?

Mõlemad setid olid väga tasavägised. Tema tõrjus paremini kui mina ning see andis talle esimeses setis edu. Teises setis suutsin tema servil väga hästi tähtsatel hetkedel tagasi tulla ja tagasi murda. Natuke oli õnne ka, et see sett minu poole tuli. Võib-olla olid need paar tema viga, mis selle seti mulle tõid.

Kas jõudsid teises setis juba mõelda, et see mäng võib olla läinud? Vastane oli ikkagi kahe punkti kaugusel matšivõidust.

Eks ikka. Juba siis, kui olin 0:2 taga, tundus matš minust kaugel olevat. 5:4 peal ei mõelnudki sellest nii palju kui seti alguses.

Millal sa aru said, et Azarenkal käega mingi mure on?

Alles kolmandas setis.

Homme kohtud elus neljandat korda Naomi Osakaga. Milliseks matšiks sa peaksid valmis olema?

Ta mängib väga agressiivselt ja lööb kõvasti. Pean valmis olema, et ta servib hästi ega anna oma tugevate löökidega väga palju ega kingi vastasele palju ruumi.

Midagi selles Stuttgardi turniiris peab olema, et sa teist aastat järjest seal poolfinaali jõuad. Oskad sa öelda, mis see võiks olla?