Kontaveit langes maailma edetabelis koha võrra, aga lõpetab aasta Baltimaade esireketina

Anett Kontaveit Foto: Andres Putting

Värskes naiste tennise maailma edetabelis langes Anett Kontaveit ühe pügala võrra ja on nüüd 26. kohal. Et suuremad turniirid on tänavuseks hooajaks läbi, võib edetabeli kõrgemad kohad mõneks ajaks lukku panna.