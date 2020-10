Kontaveit langes maailma edetabelis, Kanepi tõusis

Kontaveitist möödus kreeklanna Maria Sakkari, kes jõudis eelmisel nädalal Ostravas peetud WTA-turniiril poolfinaali. Kontaveiti laeks jäi Tšehhis teine ring.

Kontaveit on üles antud 9. novembril Linzis (Austria) peetavale WTA-turniirile, aga pärast Ostrava jõuproovilt väljalangemist ütles Kontaveit Eesti ajakirjanikele, et suure tõenäosusega on tema hooaeg läbi.

Sel nädalal toimuvaks Istanbuli ITF-i turniiriks üles antud Kaia Kanepi kerkis nelja positsiooni võrra ja on nüüd 105. kohal.

WTA-edetabeli esikohta hoiab Ashleigh Barty (Austraalia), talle järgnevad Simona Halep (Rumeenia) ja Naomi Osaka (Jaapan).