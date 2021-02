Kontaveit langes kahenädalase karantiini ohvriks, Kanepi sattus endast veel kõvema pähkli otsa

Tuleb tunnistada, et meie kahe tennisetähe võitude saldo Austraalias selja taha jäänud kahel nädalal oli muljetavaldav. Kaia Kanepi võitis üheksast mängust seitse ja tõstis oma edetabelikoha esisaja lõpust 60-ndaks, Anett Kontaveit kõrvaldas oma teelt seitsmest vastasest kuus. Laupäeval tuli aga mõlemal Australian Openi kolmandas ringis reketid pakkida.

Esmalt kaotas Kanepi, kes teises ringis oli üle olnud tiitlikaitsjast Sofia Keninist, kaks tundi ja 36 minutit kestnud lahingus 28. paigutusega horvaatlannale Donna Vekićile 7 : 5, 6 : 7 (2), 4 : 6. Hiljem tuli 21. paigutusega Kontaveitil tunnistada ameeriklanna Shelby Rogersi (WTA 57.) 6 : 4, 6 : 3 paremust.

„Vaatamata tänastele kaotustele oli see mõlemale meie mängijale väga edukas turnee. Aga oleks võinud paremini minna. Pean tunnistama, et arvasin, et nad vähemalt ühe mängu veel võidavad,” sõnas tenniseekspert Margus Uba.