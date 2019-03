Kontaveit kohtub Miamis veerandfinaalis endise treeningkaaslasega

Hsiehi ja McNameega, kes Miami kaheksandikfinaalis alistas 6:3, 6:7 (0), 6:2 endise maailma esireketi Caroline Wozniacki (WTA 13.), treenis Kontaveit aastatel 2014 ja 2015. 2011. aastast McNameega koostööd alustanud 33-aastane Hsieh on 1982. aasta Australian Openi poolfinalisti õpilane tänase päevani.

Fakti, et Kontaveit ja Hsieh koostööd on teinud, on oma uudises välja toonud ka WTA koduleht, kus märgitakse, et eestlanna nautis treeninguid Taiwani kolleegiga väga.

"Ma tegelikult naudin tema mängude vaatamist. Ta varieerib oma mängu nii palju ning seda on lõbus vaadata," rääkis Kontaveit. "Tal on väga hästi läinud. Tema vastu on raske rütmi leida. Aga kes iganes ka (Wozniacki-Hsiehi) mängu võidab, pean ma väga hästi mängima, et edasi pääseda."

Kontaveidi ja Hsiehi potentsiaalne poolfinaali vastane tuleb paarist Petra Kvitova (WTA 2., Tšehhi) - Ashleigh Barty (WTA 11.).

Veerandfinaale peetakse Miami Openil ajakava järgi teisipäeval ja kolmapäeval. Kummal päeval Kontaveit ja Hsieh väljakule tulevad, selgub ilmselt hommikul.

Sarnaselt Kontaveidi tänasele vastasele Andreescule on ka Hsieh sel aastal mitmeid üllatustulemusi vormistanud. Miami Openi kolmandas ringis kukutas ta näiteks konkurentsist maailma esireketi Naomi Osaka. Veebruaris peetud Dubai turniiril alistas ta järjepanu Anastasija Sevastova, Aliaksandra Sasnovitši, Angelique Kerberi ja Karolina Pliškova, kaotades lõpuks poolfinaalis Petra Kvitovale.

Tänavusel Australian Openil sai tema komistuskiviks kolmandas ringis hilisem võitja Osaka, kelle võidunumbrid olid 5:7, 6:4, 6:1. Ühel Australian Openi eelturniiridest Aucklandis jäi ta poolfinaalis kahes setis alla Andreescule.