Kontaveit kaotas vihmapauside tõttu pikaks veninud Miami Openi poolfinaalis Bartyle kahes setis

Vihm hakkas kohtumist koheselt segama. Algselt kell 19.00 Eesti järgi algama pidanud mäng hakkas tund aega hiljem. Kohtumist alustas hästi Kontaveit, kes võitis oma pallingugeimi ja murdis kohe vastase servi, minnes 2:0 juhtima.

Seejärel saabus taas vihmasadu. Rohkem kui kaks tundi kestnud pausi järel sai mäng taas jätkuda. Barty oli pärast pausi teravamas vormis ja võitis kiirelt kaks geimi, viigistades mänguseisu. Siis hakkas taaskord vihma sadama ning pausi venis jällegi paari tunni pikkuseks.

Eesti aja järgi kell poole 1 paiku öösel vastu reedet jätkus mäng. Esimene sett möödus võrdselt seisuni 3:3, ent siis suutis Barty murda kahel korral eestlanna pallingu ja võita seti 6:3.

Teist setti alustas sarnaselt esimesele paremini Kontaveit. Ta murdis Barty servigeimi ning pääses 3:1 juhtima. Austraallanna suutis seejärel võita aga viis geimi järjest ning kindlustas 6:3, 6:3 võiduga edasipääsu karjääri esimesse Premier Mandatory tasemel WTA turniiri finaali.

Esmakordselt sellise kategooria turniiril poolfinaali jõudnud Kontaveit tõuseb uuel nädalal avaldatavas WTA edetabelis Eesti parimat tulemust tähistavale 14. kohale.

Anett Kontaveit - Ashleigh Barty https://sport.delfi.ee/news/tennis/eesti/anett-kontaveit-tanases-kohtumises-polnud-enam-seda-head-energiat-sees?id=85750477 Kohtumise statistika: https://twitter.com/WTA/status/1111411757908549633 Barty servib ässa ning võidab kogu kohtumise. Mõlemad setid lõppesid seisuga 6:3, 6:3. Bartyl kaks matšpalli. 40:15 Barty on kahe punkti kaugusel matši võidust. Kontaveit lööb auti ja Barty murrab Kontaveidi pallingu. Austraallanna on geimi kaugusel Miami turniiri finaalist. 3:5 Kontaveit tuleb raskest seisust välja ja päästab kaks murdepalli. 40:40 Bartyl kasutada kaks murdepalli. 40:15 Barty sunnib Kontaveiti eksima ja juhib Kontaveiti pallingugeimis 30:0. Barty võidab veel kaks punkti järjest ja hoiab oma pallingugeimi. Barty päästab võimsa serviga murdepalli. 40:40 Barty tõmbab mängu laiali ning lõpetab punkti tugeva löögiga. 30:30 Kontaveit eksib taas ning Barty murrabki tagasi. 3:3 Barty on Kontaveiti pallingugeimis juhtimas 30:15. Barty võidab oma geimi nulliga ja vähendab kaotusseisu 2:3 peale. Kontaveit hoiabki oma geimi ära. 3:1 Suurepärast tennist näitav Kontaveit juhib oma geimis 40:15. Kontaveit teeb topeltvea, 15:15 https://twitter.com/WTA/status/1111404340822990848 Kontaveit murrabki pallingu ja asub teist setti 2:1 juhtima. Barty päästab küll murdepalli, ent teeb kohe otsa topeltvea. Kontaveidil uus murde võimalus. Kontaveidl kasutada murdepall. AD:40 Barty eksib eestkäelöögiga. 40:40 Barty eksib võrgus, Kontaveit ees 30:15. Kontaveit võidab oma geimi. 1:1 Suurepärane punkt Kontaveitilt ja kasutada kaks geimpalli! 40:15 Kontaveit juhib oma pallingugeimis 30:15 Kontaveit lööb võrku ja Barty võidab avageimi kindlalt. Esimese seti statistika. (vasakult Kontaveit) Teine sett on alanud. Barty servib. 3:3 seisult võitis Barty kiirelt kolm geimi järjest. Kontaveit kaotab oma pallingugeimi nulliga ja Barty võidab esimese seti 6:3. Kontaveit lööb palli pikaks ja Bartyl kasutada kolm settpalli. Barty on kahe punkti kaugusel seti võidust. Barty tuleb aga keerulisest seisust välja ja võidab oma geimi. 3:5 Barty teeb topeltvea ja Kontaveidil murdepall. 40:30 Barty lööb palli pikaks. 15:15 Kontaveidil neli kahvat punkti järjest, Barty murrab servi. 3:4 Barty võidab oma geimi samuti kindlalt, loovutades Kontaveidile ühe punkti. 3:3 Barty eksib eestkäelöögiga. 15:15 Kontaveit võidab kindlalt oma servigeimi. 3:2 Kontaveit alustab kahe kindla punktivõiduga. 30:0 Kohtumine jätkub, Kontaveit alustab pallimist. Kuna paus venis pikaks, teevad mängijad taas täispika soojenduse! Juba kolmanda selle mängu jooksul.. Tuletame meelde senise mängukäigu: Kontaveit võitis oma geimi ja murdis kohe vastase oma, minnes 2:0 ette. Seejärel tuli vihmapaus. Pärast pausi tuli Barty mängu sisse tagasi, murdes omakorda Kontaveiti pallingu ja viigistas seisu 2:2. Mängijad on taaskord väljakule tulemas! Kas nüüd õnnestub enam kui neljatunniseks veninud pausi kiuste mäng lõpuni pidada? Väljak tundub olevat mängukõlbulik!https://twitter.com/MiamiOpen/status/1111393906875420672 Ametlik kellaaeg lükkus 00:30ni. Puhurid on väljakut kuivatamas.https://twitter.com/MiamiOpen/status/1111390520855552001 Viimase ametliku informatsiooni kohaselt jätkub kohtumine kõige varasemalt kell 0.15 Eesti aja järgi. Tuli ametlik teade, et enne kella 23.45 ei toimu midagi. Telepildist on näha, et lähiajal siin mänguga ei jätkata. Täpsemat kellaaega hetkel öelda ei oska. Selline taevas pole just lubav. Vihma on veel õrnalt tibutamas ja suure tõenäosusega ka 23.15 kohtumine veel jätkuda ei saa. Ametlik teade tuli, et mitte enne 23.15 ei toimu midagi. https://twitter.com/MiamiOpen/status/1111368090015666194 Mängijad saadetakse taas väljakult ära. Ei tea, kui pikalt kohtumine edasi lükkub. Korraldajad loodavad ikkagi matšiga jätkata, pallipoisid käivad rätikutega väljakupiire praegu üle. https://twitter.com/sluggahjells/status/1111366229636333568 Mäng ongi taas peatatud, ent mängijaid veel väljakult ära pole saadetud. Küll aga on taas vihma sadamas... Barty võitis oma servigeimi nulliga ja viigistab seisu. 2:2 Kontaveit eksib ja Barty murrab tagasi. 2:1 Kontaveit on kaks murdepalli juba päästnud. 30:40 Kontaveit lööb auti ja Bartyl kasutada kolm murdepalli. 0:40 Kohapeal viibivate Eesti fännide sõnul on vihma taas kergelt tibutama hakanud. Tundub praegu, et kohtumine siiski jätkub. Kontaveit ja Barty on kergelt sooja tegemas. Tundub, et kohtumine ongi jätkumas! Kontaveit ja Barty on naasnud väljakule. Taevas paistab juba selline! Staadioni kohal on lõpuks hakanud päike paistma. Kas aga ilm ka selliseks jääb? Tihe töö puhuritega taaskord käimas. Just saabus ametlik info ehk kohtumine lükati taas edasi. Enne 22:30 ei toimu midagi. Töötajad on ootamas, et saaks väljakut kuivatama minna. Taevas on näha esimesi selginemise märke, ent väljak on jätkuvalt läbimärg. Paraku tundub, et 21.30 kohtumine kohe kindlasti ei jätku. Väljakut on taas kuivatamas töötajad, ent taevas paistab jätkuvalt hall ja vihmane. Korraldajad annavad märku, et mäng algab kõige varajasemalt kell 21.30. Ühtegi informatsiooni mängu võimaliku jätkumise kohta pole veel saabunud. Anname esimesel võimalusel teada, mis kell on kohtumine jätkumas. Telepildi põhjal tundub, et paus võib venida pikemaks.. Vahepeal väike klipp Kontaveiti heast punktist.https://twitter.com/WTA/status/1111331795717357568 Vihmasadu järjest tugevneb ning mängijad saadetakse riietusruumi. Kahju! Vihma tõttu on mäng seisma jäänud. Hetkel pole selge, kui pikaks paus kujuneb. Kontaveit saab ka kolmanda murdepalli, mille ta ära kasutab! Kontaveit ees 2:0 Barty suudab siiski mõlemad pallid tänu tugevatele servidele päästa. 40:40 Kontaveidil juba kaks murdepalli kasutada! Barty lõi palli pikaks. Eestlanna ees 30:15 Barty eksib ja Kontaveit võidab avageimi kindlalt! 1:0 Kontaveit võrgu pealt ei eksi. 30:15 Kontaveit alustab kohtumist suurepärase tagantkäega. 15:0. Kohtumine on alanud! https://twitter.com/MiamiOpen/status/1111328640850112513 Naised on hetkel soojendamas. Kohtumist alustab servimisega Kontaveit. Kontaveit ja Barty on liikumas väljakule! Praeguse pildi järgi tundub, et kohtumine saaks 20 paiku siiski alata!https://twitter.com/MiamiOpen/status/1111324993982480387 https://twitter.com/MiamiOpen/status/1111316469894340608 Praeguste andmete järgi on kohtumine lükatud juba kella 20 peale. https://twitter.com/MiamiOpen/status/1111314362281705472 Kohtumine on veidi edasi lükatud! Miamis sajab vihma ja praeguste andmete järgi algab kohtumine 19.30. Tervist, tennisesõbrad! Peatselt on algamas Miami turniiri poolfinaalkohtumine Kontaveidi ja Barty vahel. Kumb tennisist jõuab oma karjääris esimesena WTA Premier Mandatory turniiri finaali? Juba vähem kui tunni pärast algab kohtumine!https://twitter.com/WTA/status/1111299156268728320 WTA eelvaade tänasest kohtumisest.https://twitter.com/WTA/status/1111282546459860992 Kontaveit räägib, mis Miamis peale tennise vaatamise veel teha on: https://twitter.com/WTA/status/1110919563040956416 Kaadrid Kontaveidi trennist: https://twitter.com/WTA/status/1111228443608281088 Kontaveidi viimase mängu tipphetked: https://sport.delfi.ee/news/tennis/eesti/fotod-ja-tipphetked-kontaveit-tuli-valja-usna-lootusetust-seisust-ja-voitles-end-miami-openil-poolfinaali?id=85711285



Kihlveokontorites on kindel soosik Barty, kuid naiste edetabelikohti võrreldes on see igati loomulik. Kindlasti mängib rolli ka fakt, et Barty lülitas veerandfinaalis konkurendiks turniiri ühe peafavoriidi Petra Kvitova, kellel oli lootus maailma edetabelis troonilt tõugata esireket Naomi Osaka.