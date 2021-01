Kontaveit kahenädalasest rangest karantiinist: ma pole kunagi varem sellises olukorras olnud

"Keeruline on öelda, kas suudan pärast kaht nädalat hotellitoas viibimist Austraalia lahtistel esineda parimal tasemel. Ma pole sellises olukorras varem olnud. Mitte keegi pole," alustas Kontaveit. "Olukord on aga kord selline ja me mõistame, miks terviseametnikud on nii ettevaatlikud."

Kontaveit avaldas, et lendas Austraaliasse lennuki peal, kus oli kaks koroonaviirusesse nakatunut mängijat. Eestlanna peab nüüd veetma kaks nädalat hotellitoas ning ei saa erinevatelt osadest konkurentidest väljas treenimas käia. "Mõned mängijad on olnud range karantiini osas häälekamad, aga usun, et tegu oli lihtsalt esialgse šokiga."

"Praegu on olukord, kus kõik võib muutuda minutitega. Peame proovima võtma olukorrast maksimumi, treenima toas nii palju kui saab ning isolatsioonist pääsedes on meil veel siiski natuke aega, et Australian Openiks valmistuda," jätkas Kontaveit.

Eestlanna pidi võistluse eel harjutama koos hea sõbra Maria Sakkariga, kuid kreeklanna on samuti isolatsioonis. "Mina, Maria ja Jennifer Brady helistame pidevalt üksteisele ning püüame tuju üleval hoida," avaldas eestlanna. "Tavaliselt ma ei räägi väga teiste tennisistidega, rohkem vestlen kodustega, aga väga hea on üksteist toetada. Samas situatsioonis olevad inimesed teavad, mida tunned."

Kontaveit hoiab end hotellitoas vormis fitnessitreeneri kava järgi. Eestlanna saab trenni teha velotrenažööriga, erinevate raskuste ja meditsiiniliste pallidega. "Püüan teha erinevaid harjutusi, et minu vaim püsiks värske. Üle päeviti osalen veebi vahendusel jooga ja pilatese treeningul. Vahel teen ratta seljas pikemaid intervalltreeninguid, vahel rohkem jõu-, jala- ja ülakehaharjutusi," kirjeldas Kontaveit enda treeningkava.

"Kui ma parasjagu ei treeni ega räägi sõpradega, siis õpin interneti vahendusel Indiana Ülikoolis psühholoogiat," avaldas ta. "Korra proovisin ka juurat, kuid see polnud päris minu jaoks. Esimese koroonaviiruse laine ajal avastasin aga psühholoogia ning see meeldis mulle väga. Leidsin, et see võib aidata mind ka tennisekarjääri jooksul."