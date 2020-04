Kontaveit ja Kanepi saavad eriloaga harjutada Audentese tennisehallis

Kui välitingimustes on selleks kehtestatud reeglite täitmisel võimalik tennist mängida, siis sisehallides on see rangelt keelatud. Tennisneti taskuhäälingusaate “Kiire lõppmäng” 13. saates vestluskaaslaseks olnud Eesti Tennise Liidu peasekretär Allar Hint kinnitas, et kaks meie maailma esisajasse kuuluvat naistippmängijat Anett Kontaveit ja Kaia Kanepi on saanud siiski eriloa. Nimelt on Eesti Olümpiakomitee eriloal ja kehtestatud tingimustel neil võimalik treenida Audentese tennisehallis, vahendas portaal Tennisnet.ee.

“See oli tehtud suures plaanis selle eesmärgiga, et meie parematel säiliks võimalus treenida ka sisetingimustes," rääkis Hint. "Ma tean, et nad kasutavad seda. See on tänuväärne erand. Tänaseks on küll olümpiamängud päevakorrast maas, siis see võimalus ikkagi säilitati. Iga nädala lõpus vaadatakse asjad üle. Mis olukorras riik üldse on ja kas jätkatakse järgnevatel nädalatel samaviisi. Reeglid on neile peale loetud, mida nad selleks tegema peavad ja oluline on desinfitseerimise reeglitest kinni pidada.”

Artikkel refereeritud portaalist Tennisnet.ee.