Kontaveit avaldas nüansi, mis on talle Miamis edu toonud

Kuigi Kontaveiti jaoks on mitmed Miamis saadud võidud tulnud väga raskelt, on põhiline, et need on siiski tulnud. Veerandfinaalis tuli ta Su-wei Hsiehi vastu mitmel korral väga raskest seisust välja: otsustava kolmanda seti võitis eestlanna 7:5, olles eelnevalt olnud 0:4 kaotusseisus.

"Minu enesetunne ei olnud millegipärast esimestest punktidest alates eriti hea," rääkis Kontaveit WTA kodulehele. "Olin närviline ja ei mänginud oma parimat tennist, tehes palju lihtvigu."

"Tunnen, et minu mäng liigub õiges suunas. See ei olnud ilmselt minu elu parim mäng, aga olen väga õnnelik, et suutsin sellest läbi tulla. Võitlesin hästi ja ei andnud alla. Olen väga-väga rahul mõne asjaga, milles olen viimasel ajal edasi arenenud. Olenemata seisust olen olnud endaga positiivsem ja sellised detailid on paremaks läinud."

Lisaks vastase laiale löökidearsenalile oli Kontaveit pisut hädas ka enda emotsioonide talitsemisega.

"Lõpus tundsin, et muutusin ise lahtisemaks ja hakkasin paremini mängima. Võit oli napp, aga tundsin, et eelkõige pidin iseendaga võitlema."

Nagu 24-aastasel eestlannal viimasel ajal tavaks, oli mängu ajal palju abi ka treeneri Nigel Searsi sekkumisest. "Nigel oli väga hea. Esimeses ja kolmandas setis proovis ta mind julgustada. Ta sai aru, et olin pisut närviline, seega ütles ta mulle asju, mida pidin tegema, et positiivsem olla ja endasse rohkem uskuda."