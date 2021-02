Kontaveit ärevatest hetkedest: mõtlesin, et kui jälle 14 päevaks kinni pannakse, siis ei tea, mis must saab

Täna mängud õnneks siiski jätkusid ning Kontaveit alistas 7:5, 7:5 tugeva paarismängijana tuntud ameeriklanna Bethanie Mattek-Sandsi 7:5, 7:5.

"Pean ütlema, et mul oli eile tohutult suur stress, sest ma kartsin, et meid pannakse uuesti 14 päevaks kinni. Ei teadnud, mis siis saab, kui ka keegi mängijatest positiivse proovi andnud. Mõtlesin, et kui on mingisugunegi võimalus, et meid uuesti 14 päevaks kinni pannakse, siis ma ei tea, mis must saab," rääkis Kontaveit täna juba suure kergendusega.

Tasub meelde tuletada, et Kontaveit oli üks neist 72 mängijast, kes pidid Austraaliasse jõudes kaks nädalat hotellitoas kinni olema, samas kui teised, kes ei sattunud tšarterlennul koroonaviiruse kandjaga ühte lennukisse, said viis tundi päevas väljas treenida.

Tänasest mängust rääkides ütles Kontaveit: "Oli tasavägine ja närviline mäng. Olen väga õnnelik, et siit edasi pääsesin. Mäng oli sama tasavägine, nagu seis näitab. Oli päris pikk mäng kahe seti kohta. Olud olid tuulised ja keerulised - ma polnud sellega harjunud. Pallitunnetus on mul üldiselt hea, aga see tuul ja pausid... Tundsin enda peal väga palju pinget. Tundsin, et tegu on vastasega, keda ma peaks võitma. See kindlasti ei teinud asja mu jaoks lihtsamaks. Stressasin kõvasti. Aga samas jälle hea olukord, mida läbi teha. Mul on hea meel, et sellest positiivselt välja tulin. Väga tähtis on ka raskeid ja ebamugavaid mänge läbi teha ja võita."

