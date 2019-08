Kontaveit alustab US Openit tuttava hispaanlanna vastu. Loos tõi ka ühe unelmate avaringi paari

Kaia Kanepi (WTA 83.) alustab turniiri 32-aastase sakslanna Tatjana Maria vastu, kes maailma edetabelis on temast vaid neli kohta kõrgemal.

Kanepi ja Maria ainus omavaheline kohtumine jääb aastasse 2007, kui eestlanna võttis Wimbledoni avaringis sakslanna üle kindla 6:1, 6:4 võidu.

Maailma esireket ja tiitlikaitsja, jaapanlanna Naomi Osaka avaringi vastaseks on venelanna Anna Blinkova (WTA 93.). Naiste tabeli põnevaim paar on kahtlemata Serena Williams - Maria Šarapova. Tegemist tennisemaailma klassikalise vastasseisuga. Naised on omavahel kohtunud 24 korda - 19 võitu on Williamsil, 3 Šarapoval. Viimati kohtuti 2016. aasta Australian Openi veerandfinaalis, kus ameeriklanna võttis 6:4, 6:1 võidu.

Meeste üksikmängu tiitlikaitsja ja maailma esireket Novak Djokovic alustab turniiril hispaanlase Roberto Carballes Baena (ATP 76.) vastu. Teine reket Rafael Nadal kohtub austraallase John Millmaniga (ATP 61.). Šveitsi vanameister, kes võib Nadaliga kohtuda alles finaalis, ootab vastast kvalifikatsioonist.

Põhjalikumat analüüsi loosi võimalike favoriitide kohta saab kuulata homme "Matšpalli" podcastist (stuudios on lisaks saatejuhile kaks eksperti), kuhu on teretulnud ka lugejate ja kuulajate küsimused. Lähetage need aadressile tennis@delfi.ee!

Eestlannadest on US Openil kaugemale jõudnud Kanepi, kes mängis 2010. ja 2017. aastal veerandfinaalis. Teiste seas sai Kanepi kaks aastat tagasi kolmandas ringis kolmes setis võitu praeguse maailma esireketi Naomi Osaka üles, kes tänavusele turniirile läheb vastu tiitlikaitsjana. Toona kvalifikatsioonist alustanud Kanepi teekonnale tõmbas pidurit ameeriklanna Madison Keys, värskelt Cincinnati turniiri karika pea kohale tõstnud ameeriklanna.