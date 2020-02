Kontaveit alistas Läti esinumbri ja sammus Doha turniiril teise ringi

Tund ja 41 minutit kestnud mängu jooksul lõid mõlemad naised 6 serviässa ja tegid 2 topeltviga. Kontaveit näitas paremaid numbreid nii esimese servi õnnestumise protsnedil (65% vs 56%) ja esimeselt servilt võidetud punktide arvestuses (71% vs 56%), kuid realiseeris kehvemini teise servi punkte (37% vs 54%).

Seitsmest murdepallist realiseeris Kontaveit neli ning kümnest lätlanna murdepallist päästis ta seitse.

Järgmises ringis kohtub Kontaveit valgevenelanna Arina Sabalenkaga (WTA 13.), kellele ta 2018. aasta Wuhani turniiri finaalis 3:6, 3:6 kaotas. Pole veel teada, millal mäng toimub.

Algselt pidi Kontaveiti teises ringis ees ootama rumeenlanna Simona Halep, kuid viimase loobumise tõttu sai tema koha tabelis endale Sabalenka.

