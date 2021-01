Kontaveit 14-päevasest isolatsioonist Melbourne'is: väga ebavõrdne seis. Meie istume toas, teised treenivad

Kuna Austraaliasse tulnud lendudelt avastati koroonapositiivseid, suunati koguni 72 tennisisti 14-päevasesse isolatsiooni ja värskes õhus nad selle aja jooksul treenida ega üldse viibida ei saa, kirjutab ERR Sport.

Kohalike võimude otsus on tekitanud tennistides palju nurinat. "Kuna Melbourne'is on praegu null inimest koroonaviirusesse nakatunud, sest inimesed on viis kuud või rohkem oma kodudes olnud ja lastud tunniks ajaks õue värsket õhku hingama," põhjendas Eesti esireket, miks mängijate pahameel on niivõrd suur.

"Meie kaks nädalat karantiinis - selle üle kaevelda väga kõvasti ei tohiks, aga meil on tulemas grand slam, oleme profisportlased ja see ettevalmistus ei ole piisav, et olla valmis nii suurt turniiri mängima."

Olukorra muudab kehvemaks asjaolu, et teiste lendudega riiki saabunud tennisistid saavad normaalsemates tingimustes ette valmistada. "Nüüd oleme meie ainult toas ja saamata mittemingisugust trenni teha versus mängijad, kes saavad päevas viis tundi mängimas käia," jätkas Kontaveit. "Pluss olen andnud neli testi, mis kõik on negatiivsed. Tundub väga ebatõenäoline, et minul on viirus."

Kontaveit tunnistas, et ootused hea sportliku resultaadi osas on tal tagasihoidlikud, sest keegi ei oska ennustada, kuidas need kaks nädalat karantiinis päriselt mõjuvad.