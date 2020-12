Kontaveidil on Abu Dhabi turniiril 11. asetus

Turniiri auhinnafond on 565 530 dollarit. Kontaveit on ülesandmiste põhjal saanud 11. asetuse. Kõrgeim paigutus on maailma neljandal reketil tänavu Australian Openi võitnud ja French Openil finaali jõudnud Sofia Keninil.

Teist asetust omab viies reket, ukrainlanna Elina Svitolina, esikümne mängijatest on kohal veel tšehhitar Karolina Pliškova (WTA 6.) ja valgevenelanna Arina Sabalenka (WTA 10.).

Kaia Kanepi nime Abu Dhabi turniiri nimekirjast ei leia. Kanepi treener Indrek Tustit rääkis eelmisel nädalal Delfile: "Kui Kaia osaleb Abu Dhabi turniiril, siis peame sinna lendama hiljemalt 2. või 3. jaanuaril, kui alustame Austraaliast, siis need kuupäevad pole veel selged."

Peale Abu Dhabi turniiri on WTA kalendris paigas Australian Openi kvalifikatsioon, mis peetakse erandkorras Dubais (algab 10. jaanuaril). Peale seda liigub karavan juba Melbourne'i, kus peetakse ühel nädalal korraga kaks võrdsete auhinnafondidega WTA turniiri (algusega 1. veebruar). Aasta esimene suure slämmi turniir, kus Kontaveidil ja Kanepil on mõlemal põhiturniiri koht kindlustatud, algab 8. veebruaril. Nädal hiljem peetakse paralleelselt slämmiturniiriga samas paigas veel ka üks väiksem WTA turniir.

Kanepi on oma kodulehel järgmiseks turniiriks märkinud just Melbourne'i WTA turniiri.