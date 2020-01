Kontaveidi treener Nigel Sears: kui Anett finaali jõuab, pean Murraylt küsima, mida mitte teha

Murray jällegi on kuulus selle poolest, et ta pole suutnud kordagi Australian Openit võita, kuigi on Melbourne'is viis korda finaalis mänginud.

"Peaksin temalt küsima: "Ütle mulle täpselt, mida mitte teha, kui ta finaali jõuab?"," naljatles Sears.

Sears, kes muidu väga harva intervjuusid annab, tunnistas, et tal oli kolmandat setti, kus Kontaveit 5:1 eduseisu 5:5 viigiks mängis, emotsionaalselt raske vaadata. "See ei olnud lihtsaim mäng vaadata. Paras emotsioonide virr-varr. See pani mind kindlasti täna tõsiselt proovile. Mul on tõeliselt hea meel, et ta selle võitis," ütles Sears.

Küsimusele, kas kolmapäeval veerandfinaalis Simona Halepiga kohtuv Kontaveit võiks olla võimeline ka kogu turniiri võitma, vastas Sears: "Ma ei arva kindlasti, et see võimatu oleks, aga samal ajal peaksime võtma mäng korraga. Me ei tohiks mõelda rohkemast kui faktist, et tabel on väga lahtine. Ma leian, et kui sa tahad võita seitse mängu järjest, pead sa olema väga keskendunud ja distsiplineeritud lõpuni välja. Aga on kindlasti põnev, et ta selles konkurentsis püsib."